Le dernier TGV passe par České Budějovice. Le train à grande vitesse se dirige vers le test | Transport | Nouvelles | Budějská Drbna

Le nouveau train à grande vitesse TGV M traverse aujourd’hui la région de Bohême du Sud en direction de Velimi dans la région de Bohême centrale de l’Autriche voisine. Là, la machine sera testée sur le circuit de l’Institut de recherche ferroviaire.

Le train à grande vitesse a quitté Horní Dvořiště à Český Krumlov près de la frontière avec l’Autriche à neuf heures et demie ce matin. Ceci est suivi d’un arrêt à České Budějovice, où les habitants peuvent voir le TGV.

« Je peux confirmer que le train a quitté České Budějovice et est en route », il a informé Budějcká Drbna vers 11 heures Petr Šťáhlavsky, porte-parole des chemins de fer tchèques. Vers 11h30, le train à grande vitesse devrait arriver à Tábor, puis se diriger vers Prague. Les autres arrêts sont Prague-Hostivař et Prague-Běchovice. Le train express part du premier à 12h50, du second à 13h36.

Mais en Autriche, la machine avait environ une heure de retard, comme le rapporte le serveur de nouvelles Zdopravy.cz, il est donc possible que le moment soit différent. Le transporteur en République tchèque est ČD Cargo.

Le nouveau train TGV M, nommé Avelia Horizon, sera opérationnel en France en 2024, et les chemins de fer français ont commandé un total de 100 ensembles. Ils se sont rendus en République tchèque sur le circuit d’essais ferroviaires de Velimi/Cerhenice, qui est exploité par la société Výzkumný Ústav Železniční, rapporte le site Internet Zdopravy.cz. Il a ajouté que les tests pourraient prendre plusieurs mois. Les trains sur le circuit peuvent rouler à des vitesses allant jusqu’à 230 kilomètres par heure.

Il y a quelques jours, la société française Alstom, connue entre autres pour la production de trains à grande vitesse TGV, annonçait un voyage en République tchèque sur son compte Twitter.

« Di Velimi (nouveau TGV, ndlr) effectuera ses essais dynamiques à une vitesse de 200 kilomètres à l’heure », a déclaré la société dans un message.