Psi le gouvernement conservateur de Petr Fiala veut suivre les proverbes populaires, alors il vaut mieux écouter le conseil « parle argent, tais-toi or » plutôt que l’adage « champignons paresseux, malheur nu ». Et si par hasard il veut avancer vers nous de manière civilisée en 2022, alors ça ne fait pas de mal d’engager un bon consultant média et d’écouter ses conseils et recommandations.

Non, le règne de Petr Fiala n’était certainement pas le pire de l’histoire de la République tchèque, mais certainement l’un de ceux qui ont rendu les ennemis complètement inutiles et contre-productifs par leur propre faute. Et non par la politique économique publique, qui a toujours eu ses partisans et ses adversaires, mais par son attitude totalement anti-professionnelle, qui s’est amplifiée ces derniers jours. le chaos sur les informations relatives à l’imposition des bénéfices extraordinaires.

Il vous reste encore 80% d’articles Abonnez-vous pour 30 CZK Les 2 premiers mois pour 30 CZK par mois, puis pour 159 CZK par mois

Possibilité d’annuler à tout moment

Débloquez du contenu pour vos amis

Achetez un article Choisissez une méthode de paiement Nous préparons le paiement, veuillez patienter. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard. Pardon,

le système de paiement est temporairement indisponible en raison d’une erreur technique. Nous travaillons pour résoudre le problème.

Merci pour votre patience. Pardon,le système de paiement est temporairement indisponible en raison d’une erreur technique. Nous travaillons pour résoudre le problème.Merci pour votre patience.

Entrer l’adresse e-mail Nous vous enverrons une confirmation de paiement à votre adresse e-mail. En même temps, nous créerons un compte utilisateur pour vous afin que vous puissiez lire les articles à tout moment après vous être connecté.

Rejoindre

On dirait qu’on se connaît déjà Sous l’adresse e-mail que vous avez fournie nous avons enregistré un compte utilisateur. Rejoindre.

Les données nécessaires à la création d’un compte (identifiant, email) ne peuvent pas être obtenues à partir du compte. Veuillez activer l’accès aux e-mails. Le compte de service associé à cette adresse e-mail est déjà utilisé ailleurs et ne peut pas être associé. Échec de la connexion au compte de service. Veuillez réessayer. Le lien vers le compte pour ce service existe déjà. Un compte avec cet email existe déjà. Veuillez essayer de vous connecter avec votre e-mail et votre mot de passe. Impossible de se connecter au compte. Veuillez contacter le support utilisateur. Échec de l’achèvement du processus d’association de compte. Veuillez réessayer plus tard. Erreur inconnue. Veuillez réessayer plus tard. Vous n’avez pas encore de compte? Entrez à nouveau l’e-mail »