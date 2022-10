Moravie orientale : un automne plein d’expériences colorées à vélo et par vous-même – Horydoly.cz

Planifiez une escapade d’une semaine, un long week-end ou une excursion d’une journée qui aura tout pour plaire : nature, histoire, connaissances, culture, mouvement, plaisir pour toute la famille et fantastique gastronomie locale.

En Moravie orientale, qui relie la Valachie, Kroměříž, Slovácko, Zlín et Luhačovice, vous pouvez satisfaire tous vos appétits et trouver de la force dans la nature automnale colorée. Vous trouverez la toile de fond de l’escapade automnale parfaite dans ce complexe luxueusement meublé, d’où vous pourrez partir pour la culture, la connaissance et les destinations de voyage.

Beskides

Commencez, par exemple, par le musée en plein air de Valachie à Rožnov pod Radhoštěm, qui propose aux visiteurs trois visites, il peut donc être un peu difficile de choisir.

Expositions consacrées à la nature, à l’artisanat et aux arts Musées de la région de Valachie dans deux châteaux – le château de Vsetín et le château et les jardins de Lešná près de Valašské Meziříčí. Une fois que vous avez tout vu, vous pouvez enfourcher votre vélo et partir sur la piste cyclable facile et plate de Bečva. Et si vous préférez les sommets, escaladez Solán, l’Olympe valaque, qui est l’un des plus beaux endroits de toute la région.

peigne à roue: Colline de Vsetin

Slovaquie

La Slovaquie vous intéresse ? Voir l’exposition ethnographique Slovácko Musée slovaque à Uherské Hradiště et continuez à explorer par vous-même, peut-être à nouveau à vélo. Directement depuis Uherské Hradiště, vous pouvez prendre la Moravian Line ou le Pinot Blanc. Des pistes cyclables mènent également au-delà des vignobles et des cabanes jusqu’à Vlčnov, un village célèbre pour son Slovácko Chevauchée des rois.

Mouler

Dans les pas autoroute de brique Vous pouvez ensuite vous rendre dans les montagnes de Chřiby. Là, vous pouvez également planifier une randonnée vers l’un des belvédères, comme le Salaš moderne ou le rocher de Brdo. Pour une randonnée plus longue, dirigez-vous un peu plus loin dans les Carpates Blanches. Dans la réserve naturelle locale, vous pourrez admirer les prairies fleuries où poussent même des orchidées rares.

CYCLOTOURISME : De Brno au sud puis à l’est

Kroměříž et Zlin

La forme et la richesse uniques de la Moravie orientale ont été influencées par un certain nombre de personnalités, par exemple Tomas Baťa ou Max Vabinski. Si vous souhaitez mieux les connaître, visitez le musée régional. Par exemple Musée régional de Kroměříž Vous pouvez regarder littéralement du sous-sol au grenier rempli de trésors de l’histoire de la ville. DANS Musée de la Moravie du Sud-Est à Zlín, l’exposition primée Princip Baťa : fantaisie aujourd’hui, réalité demain vous attend. Avec les enfants, vous pourrez voir une réplique de l’atelier du fidèle cordonnier. D’autres expositions intéressantes peuvent être trouvées à Musée JA Comenius à Uherské Brod.

INFORMATIONS: Moravie orientale