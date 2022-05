ervenka gagne la productivité de la Coupe du monde, le joueur de hockey tchèque s’améliore dans l’IIHF | Nouvelles

L’attaquant Roman Ervenka a remporté la Coupe du monde en tant que quatrième joueur de hockey tchèque de l’histoire. Le capitaine de bronze de 36 ans à Tampere et Helsinki a contribué à une médaille de 17 points pour cinq buts et 12 passes décisives en dix matchs. Il devance le Canadien Drake Batherson par trois points, qui a également trois buts et 11 passes en 10 duels. Il l’a surpassé même dans le chef flûte à bec.

Un autre leader de l’équipe tchèque, David Pastrňák, partage la place de meilleur buteur avec sept buts, avec les Canadiens Dylan Cozens et Pierre-Luc Dubois. Pastrňák a sept matchs à jouer, Cozens et Dubois en jouent dix.

ervenka rejoint l’équipe de Vladimír Martinec, Vladimír Vůjtek et Martin Procházka. Martinec a remporté la productivité de l’ère tchécoslovaque en 1976 à Katowice, où il a contribué 20 points pour neuf buts et 11 passes décisives en 10 matchs. Vůjtek et Procházka ont dominé conjointement le tableau des buteurs du Canada en 1997 dans un championnat également disputé à Helsinki, Tampere et Turku, où ils ont accumulé 14 points pour les mêmes sept buts et aides. Vůjtek a réussi huit matchs, Procházka neuf.

De plus, Ervenka a créé le deuxième meilleur record des représentants tchèques de l’histoire. Il a dépassé le trio de Jiří Novák, Milan Nov et Jakub Voráček, qui avait les mêmes 16 points à la Coupe du monde après 10 points. Novák a enregistré neuf coups sûrs et sept passes décisives en 1976, Nový un an plus tard a aidé à défendre le titre à Vienne avec six buts et dix passes, et il y a trois ans à Bratislava, quatre coups sûrs et 12 passes suffisaient pour ne terminer que 4e.

Dans l’équipe nationale tchèque indépendante, les meilleurs buteurs de la Coupe du monde avant Pastrňák n’étaient que trois joueurs. En 1997, Vůjtek et Procházka ont partagé la première place avec le Français Roger Dubý et un an plus tard Pavel Patera avec six buts aux côtés du Suédois Peter Forsberg et du Russe Sergey Berezin.

Outre Vůjtek, Procházka et Pastrňák, Michael Frolík a également réussi à marquer sept buts en 2019 à Bratislava. Vladimír Zábrodský détient le record de l’ère tchécoslovaque avec 26 buts depuis 1947.

Après la Coupe du monde, les joueurs de hockey tchèques se sont hissés au cinquième rang du classement de l’IIHF

Après une victoire historique aux JO de Pékin en février, le hockeyeur finlandais a également décroché l’or à la Coupe du monde. Lors de la rediffusion du dernier combat des deux derniers championnats du monde, les champions en titre du Canada ont battu le Canada 4:3 en prolongation à Tampere. La sélection de Suomi a donc suivi des victoires aux Championnats du monde en 1995, 2011 et 2019, et en tant qu’organisateurs, ils ont reçu leur premier décompte de médailles.

Après avoir terminé troisièmes aux Championnats du monde de Tampere et d’Helsinki, les joueurs de hockey tchèques sont passés de 3650 points au classement de la Fédération internationale de l’IIHF de la septième à la cinquième place. Golden Finland reste en tête avec 4130 points d’avance sur l’argent canadien (3990). Viennent ensuite les États-Unis (3775) et la Suède (3675). Les Tchèques devancent la Suisse sixième (3590) et la Russie, qui, après avoir été expulsée de la Coupe du monde pour agression en temps de guerre en Ukraine, est tombée sans un point de la 3e à la 16e (2815).

Le classement de l’IIHF classe les pays en fonction de leur succès au cours des quatre dernières années, y compris les classements aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. L’attribution des points des trois championnats précédents est réduite de 25% par an.

Le classement détermine également les engagements pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Selon lui, la Finlande, la Suède, la République tchèque, l’Allemagne, le Danemark, la France, l’Autriche et la Hongrie formeront le Groupe A pour les Championnats du monde de l’année prochaine à Tampere et Riga. Le groupe B comprendra le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Slovaquie, la Lettonie, la Norvège, le Kazakhstan et la Slovénie. Cependant, ils seront définitivement déterminés par les organisateurs, qui ont le droit d’échanger un groupe contre un autre.