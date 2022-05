Cette information sape les affirmations de la Russie sur la nécessité de désacquérir l’Ukraine. La Légion impériale russe était la branche semi-militaire du Mouvement impérial russe, un groupe raciste basé à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg. Les États-Unis ont désigné le mouvement comme organisation terroriste en 2020.

« Ils fournissent une formation paramilitaire aux racistes blancs et aux néonazis en Europe et travaillent activement pour rassembler ces types de groupes sur un front commun contre leurs ennemis. » a déclaré le département d’État.

Le chef du service de renseignement intérieur de l’État fédéral de Thuringe, Stephan Kramer, a confirmé la lettre Haaretzce « Nous connaissons le mouvement impérial russe depuis de nombreuses années ». Il a ajouté que certains membres de groupes d’extrême droite allemands seraient entraînés dans leurs camps paramilitaires près de Saint-Pétersbourg. Pétersbourg.

La politicienne « réussie » du SPD. Il a été ridiculisé au conseil. Poutine est une personne extraordinaire, les nazis sont responsables de la guerre en Ukraine, dit-il

« Les contacts et les identités entre le Mouvement impérial russe et les militants d’extrême droite allemands sont connus. Mais aussi dans la région scandinave, en Europe occidentale et outre-Atlantique dans la nouvelle droite et les gens qui croient en la suprématie raciale blanche », a ajouté Kramer.

« Ce n’est pas non plus un secret que le gouvernement russe a été en contact avec le mouvement de la nouvelle droite à travers l’Europe ces dernières années », dit Kramer.

Des membres de ce groupe étaient présents en Ukraine lors de la première phase de la guerre en 2014-2015. Ils collaborent avec des membres d’organisations néo-nazies Le Russe, dont le co-fondateur selon The Times a partagé une photo de lui tuant un chiot et blessant des soldats ukrainiens. De plus, Rusic est étroitement lié au groupe redouté de Wagner. Ils n’ont pas hésité à utiliser le symbole nazi.

Éléments nazis dans l’armée russe

Rusic et d’autres groupes utiliseront le Kremlin pour déclencher une insurrection séparatiste dans l’est de l’Ukraine. Cela aurait pris fin principalement en 2015 après la signature du deuxième accord de Minsk, a déclaré Anton echovcov, directeur du Centre autrichien pour l’intégrité démocratique.

Selon Michael Colborne, auteur de From the Wars of the War: Ukrainian Azov Movement and Global Far Right, les accusations russes de nazisme en Ukraine sont hypocrites.

Ils se sont peut-être présentés comme des combattants locaux, mais maintenant, selon Haaretz, leur fonction n’est pas claire. « Bien sûr, il y a un certain degré de néonazisme et d’opinion de droite au sein de l’armée russe, mais il est difficile de dire dans quelle mesure. » dit Colborne.

« J’ai vu des photos de soldats russes capturés partagées par l’Ukraine, où ces soldats ont des tatouages ​​d’extrême droite ou néonazis. Et la présence du groupe Wagner, fondé par un homme tatoué SS et populaire auprès des néo-nazis, et également affilié au mouvement Rusich, souligne vraiment à quel point c’est hypocrite », a-t-il expliqué.

Selon Colborne, les tatouages ​​des soldats ukrainiens, décrits par la Russie comme une preuve du nazisme en Ukraine, sont les mêmes que ceux de la Russie. En outre, les séparatistes russes ont fait des déclarations antisémites selon lesquelles les Juifs ont pris le contrôle de l’Ukraine en 2014. Selon eux, ils ont également organisé l’Euromaïdan, qui a conduit au renversement de Viktor Ianoukovitch et à la situation actuelle.

Le chef séparatiste Denis Pushilin a récemment publié une vidéo sur la façon dont rend hommage à un combattant portant un uniforme arborant des symboles néonazis et d’extrême droite. Il devrait également s’agir d’un patch Death Head ou Totenkopf. Dans le même temps, c’est la Russie qui a défendu la guerre en Ukraine par la « dénazification » et a même affirmé que « les Juifs sont les antisémites les plus ardents ».