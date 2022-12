En tant que sport, j’adore la SP. Malheureusement, le football est entouré de corruption, déplore Poborský – ČT sport – Télévision tchèque

Poborský a regardé la demi-finale entre la France et le Maroc en studio. « J’ai apprécié, c’était un match amusant. Le Maroc a perdu rapidement et a dû attaquer, le football a connu des hauts et des bas avec beaucoup d’occasions », s’est réjoui Poborský, même s’il a admis plus tard qu’il l’aurait fait aussi. a quelque peu favorisé la France, qui affrontera la France en finale l’Argentine. « C’est une énorme attraction et peut-être que tout le monde veut le voir de cette façon », a ajouté le célèbre milieu de terrain.

Sur le plan sportif, un grand championnat

Il était aussi de ceux qui critiquaient la tenue du championnat dans un pays qui accuse un gros déficit en matière de droits de l’homme. De plus, la sélection des organisateurs s’est accompagnée de corruption et l’organisation de la FIFA a subi une immense pression, en particulier à l’approche du début de la Coupe du monde. « Malheureusement, le football est entouré de ces choses (corruption). Il est surprenant que le comité exécutif de la FIFA ait autant de pouvoir et que peut-il en faire. Nous devons y élire des gens en qui nous pouvons avoir confiance, qui ne peuvent pas être soudoyés. Malheureusement , le Qatar a des possibilités financières illimitées », a expliqué Poborský.

« D’autre part, grâce au fait qu’il se joue en hiver, tous les joueurs ont la pleine puissance pour le championnat. Cela nous montre que même à cette période, il est possible d’arrêter toutes les compétitions et de voir un tournoi de qualité. Parce que tout est au même endroit, cela pourrait être excitant pour les fans – ils peuvent voir deux matchs ou plus par jour. Et le football se joue bien et dans de grands stades », a-t-il ajouté.

« D’un point de vue sportif, tout semble bien se passer. Ça a l’air bien de l’extérieur. J’aime les matchs comme ça et j’attends la finale avec impatience », a conclu l’ancien joueur de Manchester United, Benfica Lisbonne ou Lazio Roma. .