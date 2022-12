« Un coup porté à la démocratie » : les scandales de corruption continuent de secouer le Parlement européen

Un scandale de corruption secoue le Parlement européen depuis vendredi. Certains employés actuels ou anciens du PE sont soupçonnés de servir les intérêts qatariens en échange d’argent et d’autres cadeaux. Eva Kailiová, ancienne vice-présidente du PE, faisait partie des personnes arrêtées vendredi par la police belge. Lui et d’autres ont été accusés d’association de malfaiteurs, de corruption ou de blanchiment d’argent.

C’est « un coup dur pour la démocratie » et « tout ce sur quoi nous travaillons depuis des années », a déclaré Metsola aujourd’hui. Le chef du PE a clairement indiqué que l’affaire ne serait pas balayée sous le tapis.

« La confiance prend des années à se construire, mais seulement un instant à tomber. Avec mes collègues, je ferai tout pour rétablir la position du Parlement en tant que maison de la démocratie… et une institution transparente et non vendue à des acteurs étrangers. » a déclaré Metsola avant le début du sommet.

En arrivant au sommet, les journalistes ont également interrogé Meloni sur les scandales entourant le Parlement européen et le Qatar, appelant à une réponse ferme aux développements « inquiétants ». Selon lui, la crédibilité des États membres et de l’ensemble de l’UE est en jeu.

Metsola a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait eu aujourd’hui un long débat avec les dirigeants de l’UE et principalement sur le scandale de corruption actuel. Le président du PE a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, il commençait à préparer un ensemble de réformes qui devraient inclure le renforcement du système de protection des lanceurs d’alerte au Parlement, la révision des règles de conduite des députés ou l’interdiction des groupes non officiels que les députés créent parfois pour débattre des relations avec des non-membres. Pays européens. Ces groupes ont tendance à être parrainés par des lobbyistes ou des gouvernements étrangers et ne sont pas des organisations officielles du Parlement européen.

Selon Metsola, les anciens députés devraient désormais être interdits d’entrer dans le bâtiment du PE. Les parlementaires européens doivent également commencer à rendre compte de toutes les réunions avec tous les responsables et gouvernements étrangers. Ce train de réformes devrait être prêt après la nouvelle année. Cependant, selon le président du PE, la mise en œuvre prendra beaucoup plus de temps.

Mardi, les législateurs ont démis leur homologue grec Kaili du poste de vice-président du PE avec une majorité significative. Kaili, que les enquêteurs belges soupçonnent de corruption, reste député européen. L’homme politique grec reste en détention, les autorités de son pays natal ayant gelé ses avoirs et ceux de sa famille. Le Qatar nie les accusations.

L’avocat de Kaili a déclaré que le député européen se considérait comme innocent. Comme les autres législateurs, les députés jouissent de l’immunité d’arrestation et de poursuites. Cependant, l’exception est lorsque le suspect est pris en flagrant délit.

Le Parlement européen a approuvé aujourd’hui à une écrasante majorité une résolution relative au scandale de la corruption. Dans le texte, ils demandent une limitation temporaire des contacts avec les représentants de ce pays du Moyen-Orient et la suspension de toutes les activités législatives qui y sont liées. Sur les 705 membres du Parlement européen, 546 ont semblé voter, dont 541 ont voté en faveur de la résolution. Deux contre, trois se sont abstenus. Selon l’AFP, le président du Parlement européen, Metsola, doit désormais également prendre une décision.