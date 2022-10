En raison du réchauffement, les cas de dengue augmentent en France

Des équipes en combinaisons étanches blanches équipées de bidons se sont lancées vers cinq heures du matin dans les rues des villes et villages du sud de la France, accompagnées de voitures aux gyrophares rouges. Des nuages ​​de substances tuant les moustiques ont été transportés dans l’air, ne faisant que se gratter la gorge. Les gouttelettes de pulvérisation se déposent sur les plantes et les trottoirs, tuant les insectes indésirables, et avec les premiers rayons du soleil, elles disparaissent pour ne pas nuire aux personnes ou aux pollinisateurs, explique Le Monde.

La dengue est une maladie virale, le principal symptôme est une forte fièvre, les cas graves sont accompagnés de saignements. Le taux de mortalité dû à la dengue est relativement faible, mais en raison du nombre élevé de personnes infectées, la maladie a tendance à tuer beaucoup de gens, a indiqué l’agence de presse AFP.

La fièvre est transmise par des moustiques tigres infectés, apparus pour la première fois en France métropolitaine il y a une vingtaine d’années. On les retrouve désormais sur les deux tiers du territoire. Bien que les moustiques aient un rayon d’action d’environ 200 mètres, ils utilisent les gens et souvent leurs voitures pour se déplacer, écrit Le Monde.

Auparavant, le moustique tropical (Aedes aegypti) était considéré comme le vecteur exclusif de la dengue. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fini par admettre que la maladie sévissait également dans des zones où cette espèce ne vit pas, et a identifié le moustique tigre (Aedes albopictus) comme un autre vecteur, rapporte le journal.

Au 21 septembre, il y avait 47 cas confirmés de dengue localisée en France, des personnes l’ayant contractée sans se déplacer. Une autre dizaine de cas pourraient être confirmés dans les prochains jours, estime Le Monde. Il y a deux ans, il n’y avait que 14 cas par an.

« On s’y attendait – expansion continue de la zone où se trouvent les moustiques, les gens voyagent à nouveau après deux ans de restrictions pandémiques. Avec ce climat estival très favorable, tout montre une forte augmentation du nombre de personnes infectées », a déclaré Marie- Claire Patyová de l’Agence française de santé publique. Selon lui, des dizaines à des centaines de personnes sont porteuses de la maladie chaque été. La maladie ne se manifeste que chez environ un quart d’entre eux, mais tous sont porteurs.

La propagation du moustique tigre « est facilitée par la mondialisation des échanges et des voyages, la progression de l’urbanisation et le changement climatique », résumait l’OMS en 2014.

Il existe un vaccin contre la maladie de la société pharmaceutique Sanofi, mais son efficacité n’est pas grande, écrit l’AFP. Par conséquent, le principal moyen de lutter contre la propagation de la dengue est la protection de l’environnement, par exemple la plantation d’arbres dans les villes, qui abaisse la température et devient ainsi une attraction environnementale pour les insectes thermophiles.

Les moustiques tigres, contrairement aux moustiques tropicaux, sont capables d’hiverner dans les conditions européennes, ce qui les rend encore plus dangereux, note Le Monde. Sa propagation est également facilitée par l’indiscipline humaine, comme une protection insuffisante contre les moustiques non seulement sous les tropiques, mais aussi après le retour à la maison, ne pas signaler l’apparition d’une maladie au médecin ou traîner autour d’objets remplis d’eau, ce qui est idéal. pour les larves de moustiques.

Selon les scientifiques, une méthode spécialement développée pour introduire des bactéries dans la nature, qui peut bloquer la circulation du virus et empêcher les moustiques infectés de propager la maladie, offre un certain espoir. Cette méthode a été utilisée avec succès en Nouvelle-Calédonie, écrit l’AFP.