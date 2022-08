En raison de problèmes personnels, Texier a disparu de la LNH pendant un an. Je ne suis pas encore prêt pour lui, dit-il

Il a disputé son dernier match dans la LNH fin janvier. Il s’est cassé le pouce, puis l’équipe lui a accordé un break pour des raisons familiales et il s’est envolé pour la France.

C’est alors qu’il a perdu un être cher et le club a clairement déclaré qu’il lui donnerait tout le temps dont il aurait besoin. Il n’est pas revenu à l’étranger, au moins il a réussi à disputer le championnat du monde, où il a aidé la France à remporter deux victoires avec cinq points.

Il y a maintenant une autre raison à son absence, que ni la LNH ni le club ne divulgueront en raison de la confidentialité des joueurs. Mais la spécialisation du programme indique qu’il s’agit de la dépendance ou de la protection de la santé mentale.

« Au cours de l’année écoulée, j’ai connu des problèmes personnels et des épreuves, et je sens qu’en ce moment, je dois être proche de ma famille », a déclaré son coéquipier Jakub Voráček dans un communiqué de presse du club.

Il a signé un contrat d’un an avec le ZSC Zurich, entraîné par le Suédois Rikard Grönborg. Il serait séparé de plus de 400 kilomètres de sa ville natale de Grenoble.

« J’aime et respecte Columbus en tant que ville, organisation et fan parce que tout le monde m’a toujours traité en première classe. J’apprécie vraiment le soutien, l’aide et l’empathie que je reçois de la direction de l’équipe, du personnel d’entraîneurs, des médecins et des coéquipiers. C’était une décision difficile, mais c’est la meilleure pour moi en ce moment. »

Texier devrait gagner plus d’un million et demi de dollars au cours de la prochaine saison, il ne retirera pas un sou du Blue Jacket. C’est le genre de dispense garantie par la LNH et son programme de toxicomanie et de santé mentale, et le montant ne comptera même pas dans le plafond salarial.

« Alexander Texier et moi avons récemment eu une très longue conversation au cours de laquelle il m’a indiqué qu’il n’était pas prêt à poursuivre sa carrière dans la LNH à ce moment-là. Bien que nous soyons déçus que Tex ne nous rejoigne pas pour la nouvelle saison comme nous l’avions prévu, sa santé mentale et son bien-être restent notre priorité et nous continuerons à le soutenir autant que possible », a déclaré le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekäläinen.

Bien qu’il n’ait disputé que 36 matchs lors de la saison 2021/22 en raison d’une fracture du pouce, il a marqué onze buts et récolté un total de vingt points. Le plus dans sa carrière.

Texiera a été repêché par Columbus au deuxième tour en 2017 et a fait ses débuts dans la LNH deux ans plus tard.