Chuchoteur de Poutine. Qui le président russe écoute-t-il vraiment ?

L’attentat à la bombe contre la voiture du philosophe nationaliste russe Alexander Dugin, dans lequel sa fille Darya est décédée samedi, a suscité des spéculations sur la véritable influence de l’idéologue sur le président Vladimir Poutine.

Bien que Dugin ait même été qualifié de « cerveau de Poutine » dans certains titres, selon de nombreux experts politiques russes, les répercussions de ses idées sur la suprématie russe et les appels à la création d’un empire eurasien sont grossièrement exagérés (détails sur Dugin et son influence ici).

En ce qui concerne l’attitude et la politique du Kremlin envers l’Ukraine, les informations disponibles pointent vers d’autres personnes importantes qui peuvent ou peuvent réellement influencer les opinions et les décisions de Poutine. List News présente de brefs profils de cinq d’entre eux :

Vladislav Sourkov, père intellectuel du « Poutinisme »

Le conseiller clé et idéologue de longue date de Poutine était surnommé le « cardinal gris ». Vladislav Sourkov est fermé à l’extérieur du Kremlin depuis plus de deux ans et selon certains message il a même été détenu il y a quelques mois en résidence surveillée pour détournement de fonds présumé, mais cela ne change rien au fait qu’il a joué un rôle très important dans l’établissement du système de pouvoir de Poutine et dans la formulation de l’attitude de Moscou envers l’Ukraine.

Photo: Profimedia.cz Vladislav Surkov était encore au Kremlin à l’époque.

Sourkov est le créateur du concept de « démocratie souveraine », une approche russe particulière des institutions démocratiques, lorsque le système semble ouvert et que, par exemple, des élections y ont lieu, mais que le résultat est certain à l’avance, les partis d’opposition sont en fait certains du régime en place, les médias sont sous le contrôle étroit du régime et les personnes qui peuvent représenter la véritable opposition en politique sont supprimées.

Surkov décrit Poutine comme l’empereur romain moderne, Octave, qui préserve officiellement les institutions de la république, mais gère et contrôle tout.

« Poutine a fait la même chose avec la démocratie. Il ne l’a pas abolie, mais l’a liée à l’archétype de la monarchie de la domination russe. Cet archétype a fonctionné. » il expliqua son point de vue dans une interview avec le Financial Times l’année dernière.

En 2014, Sourkov a supervisé l’annexion de la Crimée par l’Ukraine et l’implication de la Russie dans la guerre du Donbass.

« L’Ukraine se situe directement entre la Russie et l’Occident. L’attraction géopolitique des deux divisera l’Ukraine. Tant que nous n’aurons pas obtenu ce résultat, la lutte pour l’Ukraine ne s’arrêtera jamais », a-t-il déclaré l’année dernière. Cependant, c’est précisément le point de vue de l’Ukraine qui serait la principale raison pour laquelle Sourkov s’est proposé de prendre sa retraite en 2020.

Nikolay Patrushev, principal représentant des forces de sécurité

Les anciens officiers des services secrets soviétiques du KGB connaissent Poutine depuis les années 1970 depuis Leningrad, qui s’appelait alors. Avec le chef du service de sécurité du FSB, Alexander Bortnikov, et le chef du renseignement civil, Sergei Naryshkin, il appartient au soi-disant siloviki, un groupe puissant issu en grande partie des forces de sécurité.

Photo: Profimedia.cz Le chef du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev lors d’une réunion en juin à Erevan, en Arménie.

La relation historique de Patrushev avec le président russe est démontrée, par exemple, par le fait qu’en 1999, il a succédé à Poutine à la tête du FSB, puis a dirigé jusqu’en 2008 cette principale composante de sécurité, qui comprend également des activités de contre-espionnage. ans, il a été secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, un organe clé de la structure du pouvoir du Kremlin, que Poutine a quitté peu avant que la guerre ne justifie une action agressive contre l’Ukraine.

Au cours des premières semaines du conflit en Ukraine, le rôle de Patrushev s’est sensiblement accru. Il a accordé une série d’interviews aux médias russes dans lesquelles il a défendu les objectifs de guerre du Kremlin, prédisant que l’Europe s’effondrerait sous le poids de la crise alimentaire et des réfugiés, ou que l’Ukraine se diviserait en plusieurs États.

« Le moment de Patrushev est venu. Ses idées constituent la base de la prise de décision de Poutine. Il est l’une des rares personnes que Poutine écoute », décrit la politologue russe Tatyana Stanovaya.

Poste de Washington il rappelle, que Patrushev a également beaucoup voyagé ces derniers mois et s’exprime dans les pays de l’ex-Union soviétique. Selon le journal, il pourrait être le successeur de Poutine.

Sergej Kiriyenko, directeur de l’annexion du Donbass.

L’ancien Premier ministre lors de la crise financière de 1998, c’est-à-dire toujours sous le président Boris Eltsine, s’est démarqué du reste des hommes de Poutine. D’abord économiste libéral, il était auparavant proche de réformateurs comme Anatoly Chubais ou Yegor Gaidar.

Il connaissait également bien l’ancien chef de l’opposition Boris Nemtsov, qui a été abattu près du Kremlin en 2015. Au tournant du millénaire, Kirienko a même dirigé la faction de l’Armée de droite unie à la Douma d’État.

Photo : ID1974, Shutterstock.com Sergey Kiriyenko avait autrefois la réputation d’être un manager libéral.

Même après avoir quitté le gouvernement et l’adhésion de Vladimir Poutine, Kirienko ne s’est jamais complètement désengagé du Kremlin. De 2007 à 2016, il a dirigé la société nucléaire d’État Rosatom et, au cours des huit dernières années, il a été le premier chef adjoint du bureau présidentiel de Poutine, où il était responsable du département des affaires intérieures.

Et c’est à ce titre qu’en avril de cette année, il était également en charge des relations avec les républiques autoproclamées du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Avant cela, ils appartenaient à un autre représentant de la présidence, Dmitry Kozak, l’un des artisans de l’accord de Minsk.

Ces derniers mois, Kirijenko est apparu plus fréquemment en public. En tant que gestionnaire et praticien, sa tâche principale était de forger des liens plus étroits avec les républiques et autres territoires occupés, que Moscou souhaitait très probablement intégrer à la Fédération de Russie.

Selon le serveur russe Méduse, basé en Lettonie, Kirijenko et ses subordonnés ont également été chargés de préparer une « image d’après-guerre » de la Russie. Ce printemps, Poutine serait intrigué par la vision de Kirienko d’un pays doté d’une mission spéciale qui viendra sans aucun doute en Ukraine occupée de façon permanente. Une partie de son plan était de présenter la Russie comme un «continent de liberté» qui attirerait les traditionalistes et les conservateurs occidentaux.

Vladimir Medinsky, le conteur prolifique de l’histoire russe

Les conseillers de Poutine pour l’histoire et l’humanité ont attiré une plus grande attention en mars lorsqu’il a dirigé une délégation russe lors de pourparlers avec des responsables ukrainiens sur un éventuel cessez-le-feu. Sa nomination semble presque ironique, puisque c’est Medinsky qui s’est souvent exprimé dans le sens que l’Ukraine devrait continuer à appartenir à la Russie. A Kiev, ils prennent cela comme un signal que Moscou ne prend pas les pourparlers au sérieux.

Photo : Anatoli Trofimov, Shutterstock.com Vladimir Medinsky devrait dissiper le mythe de l’arriération et de la cruauté de la Russie.

En Russie, Medinsky est connu depuis bien plus longtemps. Au cours de ses huit années en tant que ministre de la Culture, il a fréquemment critiqué les cinéastes russes dans les médias pour avoir réalisé des films qui rabaissaient son propre pays. Il dirige l’argent de l’État vers des projets qui soutiennent le patriotisme russe, en particulier lorsqu’ils louent l’héroïsme de l’armée russe. Il est devenu une sorte de porte-drapeau des nouvelles vérités historiques qui ont exagéré les réalisations militaires soviétiques et ont généralement promu l’exception russe.

Avant même d’être nommé au gouvernement, Medinsky s’est fait remarquer en tant qu’auteur à succès de la série Myth about Russia, qui devrait briser les stéréotypes selon lesquels la Russie est un pays arriéré ou que l’histoire de la Russie est cruelle. Certains historiens russes ont critiqué ces livres pour des erreurs factuelles et des manipulations insensées. Cependant, sa position n’a pas été ébranlée même par le scandale lorsqu’il a été accusé de plagiat dans ses deux thèses.

Un exemple frappant de l’approche de Medinsky est sa déclaration dans la polémique sur les inexactitudes historiques du film à succès 28 Panfilov de 2016, qui a promu la légende de la résistance héroïque des gardes soviétiques dirigés par le général Ivan Panfilov contre des dizaines de chars allemands devant Moscou. . pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 2015, Medinsky a critiqué le chef des archives d’État russes pour avoir déclassifié et publié des documents en ligne confirmant que l’histoire avait été manipulée à des fins de propagande. « Même si cette histoire est complètement inventée du début à la fin, même s’il n’y a pas de Panfilov, même s’il n’y a rien, c’est une légende sacrée à laquelle vous ne pouvez pas toucher », a déclaré Medinsky.

Igor Sečin, l’oligarque le plus puissant

Plus que quiconque dans le cercle de Poutine, il incarne le tissu du pouvoir politique et financier et est parfois considéré comme le deuxième homme le plus puissant de Russie.

Le pétrole fourni au monde par Rosneft, dirigé par Sechin, est l’un des principaux outils géopolitiques du régime Poutine. Rien qu’en 2020, les impôts sur les sociétés ont généré 1 800 milliards de roubles, ce qui suffirait à financer environ 40 % du budget militaire annuel de la Russie.

Photo : ID1974, Shutterstock.com Igor Sečin au Forum économique international de St.. Saint-Pétersbourg en 2016.

Sečin appartient au groupe de St. Pétersbourg. Avec Poutine, il a travaillé dans le bureau de l’ancien maire Anatoly Sobchak. En 1999, lorsque Poutine a été nommé Premier ministre de la Russie, Sechin est devenu son chef de cabinet adjoint. Puis il a suivi son patron dans l’administration présidentielle. Depuis 2008, il est vice-Premier ministre et en 2012, il a été nommé à la tête de Rosneft.

Sechin lui-même a nié dans des interviews que Poutine l’écouterait à tout prix, sans parler des questions entourant l’Ukraine. Néanmoins, il est considéré comme une personne très importante en Occident.