EN DIRECT MN – Coupe d’Italie, Milan-Gênes (3-1)

Trente minutes supplémentaires pour lesquelles Pioli n’a certainement pas prévu de budget. Milan se compliquait la vie, offrait une première mi-temps au Gênes (qui marquait avec Ostigard) et s’éternisait, gaspillant une énergie précieuse. Au final, la victoire est venue, grâce à l’égalisation de Giroud dans le temps réglementaire et aux buts de Leao et Saelemaekers, mais Milan aurait dû faire mieux, beaucoup mieux ce soir. A noter enfin la blessure de Tomori : encore une tuile pour Pioli.

121′ Ça s’arrête ici : Milan a gagné 3-1.

120′ Il y aura 1 minute de récupération.

118′ Changements pour Milan : Roback remplace Giroud.

114′ Carton jaune pour Saelemaekers.

112 ‘GOOOLL !!! SAELEMAEKERS !!! Theo Hernandez dégage sur la gauche et place au milieu pour Alexis, qui n’a qu’à le seconder au filet : 3-1 pour Milan.

111′ Remplaçant Gênes : sortie d’Ostigard, à la place de Bani.

110′ Corner pour Gênes : ballon dans la surface, libère la défense milanaise.

109′ En revanche, Ghiglione sommait Maignan de parader au premier poteau : une déviation en corner.

108′ Ballon de but pour Milan. Saelemaekers a mis en place Brahim Diaz, qui a tiré haut du pied droit depuis une excellente position.

107′ Corner pour Gênes : ballon au centre, enchaînement de rebonds puis tir haut d’Ostigard.

105′ Aureliano siffle, le dernier quart d’heure du match commence : possession milanaise.

– Changement de champ rapide. Changement à Gênes : Ghiglione pour Portanova.

105′ La première période supplémentaire se termine ici.

102′ GOOOLLL!!! LÉAO!!! Le Portugais tire sur la gauche et décoche un centre qui prend Semper par surprise. Milan a avancé 2-1.

100′ Corner pour Milan : centre au milieu, Gabbia le touche mais ne parvient pas à bien le diriger.

99′ Autre belle occasion, cette fois pour Théo Hernandez : le tir du Français du coeur de la surface de Gênes mais qui n’a pas cadré le filet.

97′ Corner pour Milan : nouvelle erreur de Saelemaekers, qui passe le ballon au gardien adverse. Très mauvaise Belgique jusqu’à présent.

95′ Milan encore, cette fois avec Tonali : un bolide de loin et le ballon touche le poteau !

94′ Corner pour Milan : centre régulier au premier poteau, libère la défense génoise.

93′ Milan est à un pas du but. La grande parade de Semper, qui sauve miraculeusement Léao.

90′ Gênes entame la prolongation : allez !

Le pauvre Milan n’a pas réussi à prendre le meilleur sur Gênes en quatre-vingt-dix minutes de jeu. Olivier Giroud a marqué 1-1 à la 74e minute, mais c’était la seule véritable occasion créée par Milan de tout le match. Beaucoup, trop de joueurs ont été maîtrisés ce soir : il faut maintenant essayer de gagner dans le temps additionnel.

95′ Coup de sifflet d’Aureliano : 1-1, on passe aux prolongations.

93′ Corner pour Milan : centre de Tonali directement dans le bras de Semper.

91′ Corner pour Milan : centre dans la surface, libère la défense génoise.

90′ Il y aura 5 minutes de récupération.

88′ Corner pour Milan : le ballon atteint Florenzi, qui tire de l’extérieur mais droit entre les gants de Semper.

87′ Remplaçant Gênes : à l’extérieur de Yeboah, à Pandev.

82′ Genoa a essayé avec Melegoni, mais la conclusion de l’extérieur s’est bien terminée au fond.

80′ Changement pour Milan, Pioli jouant la carte des Saelemaekers : Messias out.

77′ Belle opportunité pour Milan! Le centre de Leao, la tête de Giroud et le ballon sont sortis sur le côté.

74′ BUT BUT GOOOLLL !!! Un centre du gauche de Théo et un beau but de Giroud, qui ne voyait aucune issue pour Semper.

71′ Changements pour Milan : Ekuban à l’extérieur, Cassata à l’intérieur.

70′ Quel effort Milan, qui n’a pas su donner de continuité à son jeu. Gênes a supporté sans soucis.

67′ Milan a essayé avec Messias, mais sa tête sur un centre de la gauche s’est terminée haut au-dessus de la barre.

64′ Hefti a reçu un carton jaune.

63′ Remplace aussi Genoa : Destro remplace Caicedo.

62′ Trois changements pour Milsn : de Krunic, Rebic et Daniel Maldini, à Bakayoko, Leao et Brahim Diaz.

60′ Corner pour Milan : Messias a commis une erreur en passant le ballon à Gênes.

57′ Maintenant, Milan essaie de bloquer Gênes dans sa moitié de terrain.

54′ Corner pour Milan : centre au premier poteau, libère la défense génoise.

53′ Carton jaune pour Ostigard.

52′ Milan a tenté d’ajouter des tours, mais Gênes s’est défendu de manière ordonnée.

48′ Milan à un pas du but sur coup franc : Semper sauve Genoa.

47′ Avertissement à Jeboah.

46′ Un rebond a failli jouer en faveur de Portanova, qui a trouvé le ballon mais a mal frappé à quelques pas de Maignan.

45′ Tout est prêt. Sifflet d’Aureliano : c’est parti ! Propriété milanaise.

– Les équipes sur le terrain pour la récupération. Rien ne change, on recommence avec le même protagoniste en première mi-temps.

Milan menait 1-0 après les quarante-cinq premières minutes du match. Jusqu’ici, c’est le but d’Ostigard qui a été décisif, qui a surpris tout le monde sur l’élaboration d’un corner à la 17e et battu Maignan. Les Rossoneri n’ont pratiquement pas accepté : les hôtes se sont montrés dangereux en début de match avec Krunic, qui a touché la barre transversale en corner, puis a disparu du terrain en laissant le ballon à l’adversaire, qui a failli doubler avec Portanova. Bref, un mauvais, très mauvais Milan, qui a aussi perdu Tomori sur blessure.

47′ Fin de première mi-temps.

46′ Corner pour Milan : centre dans la surface, touche de Rebic et ballon à terre.

45′ Il y aura 2 minutes de récupération.

44′ Coup franc du gauche pour Genoa : Melegoni tire droit au but, pas de problème pour Maignan.

42′ Carton jaune pour Tonali.

41′ Le Genoa est à une longueur de but avec Portanova, qui n’a pas cadré à quelques pas de Maignan.

36′ Badelj a reçu un carton jaune.

34′ Milan est sans idées. Les Rossoneri ne peuvent pas inquiéter Gênes.

29′ Milan a essayé avec Tonali, mais sa conclusion du bord s’est terminée bien en dessous. Milan est moche jusqu’à présent.

26′ Nouveau corner pour Gênes : ballon à l’intérieur, Maignan mal sorti mais Yeboah n’en profite pas.

25′ Corner pour Gênes : centre dans la surface de réparation et faute en attaque. Punition pour Milan.

23′ Mauvaise nouvelle pour Milan. Tomori n’y arrivait pas : Florenzi entra à sa place.

21′ Le défenseur anglais est de retour sur le terrain mais semble mou.

19′ Problème pour Tomori, qui a touché son genou.

17′ BUTS DE GÊNES ! Corner pour les visiteurs : le ballon au centre et la tête victorieuse d’Ostigard.

16′ Action personnelle de Vanheusden qui s’avance et frappe : Maignan se détend et parvient à parer.

12′ Rebic a travaillé un bon ballon sur la gauche et mis au milieu, Messias est sorti au deuxième poteau mais a mal tiré.

9′ Nous en sommes encore au stade de l’étude.

4′ Nouveau corner pour Milan : un centre au milieu, une tête de Krunic et le ballon touche la barre transversale.

3′ Corner pour Milan : ballon sorti pour Theo, qui tire vite mais est bloqué.

1′ Nous voilà. Regardez le chronomètre, puis sifflez Signor Aureliano : c’est parti ! Premier ballon du match pour Gênes.

– Les deux équipes entrent sur le terrain. Maillot classique de l’AC Milan, costume gris pour Gênes.

Les amis de MilanNews.it, bienvenue à San Siro. Les Rossoneri de Pioli affrontent Gênes lors du premier tour à élimination directe de la Coupe d’Italie. Comme toujours, grâce à nos textes en direct, nous vous raconterons toutes les émotions de ce match, minute par minute, action par action, jusqu’au coup de sifflet final. Restez donc avec nous pour rester au courant des développements du jeu.

FORMATION:

MILAN (4-2-3-1) : Principale; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez ; Tonali, Krunic ; Messie, Maldini, Rebic ; Giroud. Disponible: Mirante, Nava; Florence, Stanga; Bakayoko, Diaz, Saelemaekers ; Léao, Robback. Tout.: Pioli.

Gênes (4-3-1-2) : sempre ; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez ; Portanova, Badelj, Melegoni ; Ekouban ; Caicedo, Jeboah. Disponible: Marchetti, Sirigu; Bani, Masiello; Cassata, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré ; Bukasa, Destro, Pandev. Tout.: Chevtchenko.