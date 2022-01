Aline Pellegrino prend en charge la coordination de l’équipe féminine de la CBF

La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé ce jeudi (13) qu’Aline Pellegrino remplacera Duda Luizelli dans la coordination de l’équipe féminine brésilienne. L’ancien défenseur et capitaine canarien conciliera son rôle avec celui de coordinateur de la compétition féminine, ce qu’il assure depuis un an et demi.

Selon les archives publiées par la CBF, la décision de quitter Duda (qui a rejoint l’entité avec Aline) a été prise mercredi (12), conjointement par le président par intérim Ednaldo Rodrigues et le vice-président Gustavo Feijó. Dans un communiqué, la Confédération a remercié l’ancien dirigeant « pour son dévouement à ce rôle et lui souhaite du succès dans son prochain défi ».

Duda lui-même a annoncé mercredi qu’il quitterait CBF. L’ancienne coordinatrice de l’équipe féminine s’exprime désormais dans une publication sur Instagram, où elle liste les actions menées durant son an et demi de mandat.

« Nous avons changé notre façon de penser les formations des joueurs et, surtout, nous avons professionnalisé l’organisation de la sélection. Pas seulement des professionnels, mais aussi des cercles de jeunes, c’est pourquoi j’ai toujours cru que le football féminin pouvait enfin réussir. J’ai suivi de près l’explosion du championnat national et l’équipe qui se renforce. J’ai pu organiser une bonne partie du cycle olympique troublé, en pleine pandémie. Je vois, dans une méthode inédite, développer de nombreux nouveaux talents pour représenter le Brésil dans les années à venir. L’or de nos rêves n’est pas venu, mais nous croyons, avec les femmes comme protagonistes, que le football féminin brésilien a une belle voie ouverte pour l’avenir », a écrit Duda.

Le premier engagement de l’équipe féminine en 2022 sera le Tournoi international de France, du 16 au 22 février, dans la ville de Caen. En plus de l’hôte, le Brésil aura les Pays-Bas et la Finlande comme rivaux. Le principal défi cette année est la Copa América, du 8 au 30 juillet, en Colombie. La compétition est une qualification pour la Coupe du monde de l’année prochaine, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande.