Photographe officiel du président français Soazig De La Moissonnière Lundi, il a diffusé une série d’images des coulisses du second tour des élections à venir, dont l’une – la photo de Marseille a attiré plus d’attention que les autres. Macron sur la photo assis détendu sur un canapé en cuir jaune. Selon certains analystes, la pose est typique de la propagation de l’homme – une pose puissante dans laquelle l’homme est assis les jambes tendues et prend le plus de place possible. Macron est seul sur le canapé, donc au moins pas s’étaler au détriment des autres.

Cependant, les gens étaient encore plus fascinés par sa poitrine exposée et surdimensionnée. C’est la tendance cette année, l’acteur Timothée Chalamet montrant sa poitrine aux Oscars, et Jared Leto et Lenny Kravitz montrant également aux Grammy Awards. Contrairement à Macron, ces trois hommes célèbres ont une autre tendance ces jours-ci – les poitrines lisses et pincées. Cependant, dans le passé, des seins trop gros apparaissaient aussi en public, elle l’a rendu célèbre Sean Connery ou Burt Reynolds, selon les journaux Garde. Les poils de poitrine et diverses tendances disparaissent de la mode et réapparaissent.

Il n’y a qu’en France qu’un homme utilise son corps pour gagner les élections

De plus, la France a une attitude globalement ouverte et positive envers les cheveux, et d’après les nombreuses réactions sur Twitter, ce sont les pays à l’esprit étroit qui sont horrifiés par la photo de Macron. Les analystes politiques expliquent que Macron essaie d’attirer une jeune génération d’électeurs enclins à la vision des candidats de droite.

La nouvelle tactique de Macron a également été évoquée par un journaliste britannique Brique Samantha. « Seul un Français utiliserait son propre corps pour gagner une campagne politique. » évalué. « Je ne vais pas vous mentir, j’ai été presque choqué par le latte quand j’ai vu la photo, » ajoute le journaliste. Il a noté que peu de temps après la publication de la photo, un débat a éclaté sur Twitter pour savoir si elle était fausse. Après tout, un leader mondial ne serait pas immortalisé comme ça, n’est-ce pas ? Brick, qui vit actuellement en France, a déclaré avoir reçu un e-mail rempli de messages de ses amis britanniques.

« Macron sait ce qu’il fait. »

« Quoi qu’ils écrivent, le consensus est clair – nous, les Britanniques, aimons notre politique de chemises boutonnées jusqu’au cou », conclut-il. « Mais Macron n’essaie pas de plaire aux électeurs britanniques ou autres », a déclaré Brick, la principale préoccupation de Macron pour la France. Selon lui, c’est un chef-d’œuvre en France et une campagne politique. « Je ne peux pas arrêter de regarder, ma voix. » selon Brick, c’était une de ses connaissances françaises. « Macron sait ce qu’il fait. Il sait ce qui conduirait à une photo comme celle-là. » faire confiance à l’Angleterre.

« Il a besoin d’une voix, une voix de femme française, il sait très bien que les Français aux seins masculins surdimensionnés aiment ce dont nous parlons, ils ne sont pas seuls. » a dit la brique. « Macron est très éduqué et a cité de la poésie lors de plusieurs réunions électorales, il sait comment le faire. De plus, de nombreuses femmes françaises valorisent la poitrine envahie non seulement comme un symbole de sexy, mais comme un symbole de sûreté et de sécurité, et ces sont des valeurs qui doivent être tenues. un leader », a ajouté Bricková. « Et si c’est l’oeuvre de Brigitte Macron, qui incarne le charme français et que j’admire ? Monsieur bravo madame ! »