Amurrio a inauguré aujourd’hui le « skatepark bowl » d’Abiaga avec des skateurs professionnels

Les jeunes d’Amurrio qui réclament depuis des années l’agrandissement du skatepark d’Abiaga ont raison. En effet, le projet inscrit au budget participatif 2017 a été suivi par la Mairie avec un investissement de 50 000 euros. Depuis son ouverture au public en avril dernier, il est devenu un véritable pôle d’attraction pour les passionnés de ce sport, qui affluent sur la commune, même de France, pour tester un nouveau type de structure. bol. Appelé ainsi en raison de sa forme comme un bain ou un bol qui s’enfonce dans le sol avec des coins incurvés.

Et c’est skateur le lieu existe déjà dans la même zone Abiaga a skate parc en pierre, conçu par Daniel Yábar et équipé de nombreux tiroirs de formes et de hauteurs variées, ainsi que de rampes, escaliers et barres de descente, connus dans le jargon patineuse artistique selon le type Rue, pour y trouver un élément que l’on peut trouver dans n’importe quel chemin ; mais c’est une piste difficile pour les débutants et trop petite pour les professionnels.

Le nouvel équipement, en revanche, a ajouté 200 mètres qui conviennent à tout véhicule sans moteur à roues, y compris les patins à roulettes, et permettent aux débutants comme aux experts de s’entraîner, qui dispose d’une structure de loisirs sportifs amusante, rapide et intéressant même pour les spectateurs, car la forme donne lieu à des acrobaties aériennes, dans lesquelles les pratiquants tirent avec leurs vélos depuis les cages pour y retomber.

« C’est ce dont nous avions besoin et que nous recherchions depuis des années pour Amurrio et cela semble fonctionner. Je suis heureux de voir des gens du monde entier continuer à venir en essayer de nouveaux. bol et c’est un excellent moyen d’encourager le sport chez les plus jeunes et de faire vivre notre ville par le tourisme qu’elle génère. Il reste encore beaucoup à améliorer et le terrain sur lequel se trouvent les pistes offre de nombreuses options. Maintenant que nous voyons le potentiel de ce type de sport, j’espère que nous saurons profiter de l’opportunité et investir davantage dans ce type d’installation. » patineuse artistique local Andima Errazti, qui a collaboré à la conception de la nouvelle piste, qui a été réalisée par une entreprise spécialisée dans les circuits Soul Parks, l’architecte Aitor Veguillas et le professionnel du BMX Raúl Alcantara.

aspect professionnel Compte tenu des attentes élevées et de la demande générée par cette expansion skate parcà partir de 16h00 aujourd’hui, il y aura une cérémonie d’ouverture de la piste bol, avec la présence professionnelle de Teresa Fernández et Sergio Layos, champions du monde de BMX Bike Motocross ; Dani Léon, patineuse artistique qui ont participé aux Jeux olympiques ; et enfin de patineuse artistique Bermeo Ian Ponciano. En outre, de 17h00 à 21h00, il y aura des championnats amicaux de BMX et de skate, les plus hauts sauts et les meilleures figures, plus sans confiture, après quoi le concert commencera par l’auteur-compositeur-interprète local Sabin Guaresti, qui sera remplacé vers 22 heures par le groupe Sound System Aiaraldeko. Toute l’exposition sera réalisée sous le bâton conférencier Rubén Alvarez.

De même, ce dimanche – coïncidant avec les célébrations de Txakoli Eguna – le club local Amurrio Patin développera une course de patinage de vitesse participative, dans laquelle la participation de plus de 90 concurrents d’Amurrio, Llodio, Orduña et Basauri a été confirmée, ainsi que Bilbao et Vitoria. L’inscription aux compétitions organisées, tant pour les adultes que pour les enfants, peut se faire jusqu’au jour de la compétition. Parmi les participants confirmés dans la catégorie open figuraient deux champions nationaux de vitesse : Enrique Leiva de Marianistes de Gasteiz et Ekaitz Pérez de Basrroler de Basauri. il