Emmanuel Macron : le président français négocie avec Poutine sur l’Ukraine

Macron à son arrivée dans la capitale russe, il a exprimé un optimisme prudent quant à la rencontre avec Poutine. « Je suis aussi optimiste que moi. Mais je ne crois pas aux miracles spontanés,« Il a dit selon BFM TV après être descendu de l’avion à l’aéroport de Moscou Vnukovo.

Macron optimiste veut la stabilité et la sécurité européennes

droitJe suis heureux d’avoir pu discuter de toutes les questions en détail et que nous puissions commencer à chercher des réponses collectives utiles à la Russie et à toute l’Europe. Une telle réponse empêchera la guerre et renforcera la stabilité, la transparence et la confiance pour tous. » a déclaré Macron. « Je pense que le dialogue est plus important que jamais. Lui seul assurera la sécurité et la stabilité sur le continent européen. » ajoutée.

Le président français a déjà dit que Le but de sa visite à Moscou est d’empêcher une escalade de la situation autour de l’Ukraine. Selon TASS, le Kremlin a déclaré que Poutine discuterait des structures de sécurité en Europe avec des invités lors d’une visite à Macron.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il s’attendait à un débat très substantiel et long. Selon lui, les tensions en Europe liées à la situation autour de l’Ukraine vont « fortement dominer » les négociations, à ses frontières, Moscou compte actuellement plus de 100 000 hommes, et la question des garanties de sécurité pour la Russie.

Le conflit en Ukraine doit être résolu de manière diplomatique et pacifique. Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a déclaré aux journalistes aujourd’hui à Mikulčice dans la région de Hodonín. Selon lui, il est impossible de céder à la menace russe et il faut interdire toute forme de menace et d’éventuelle agression. Fiala a également déclaré que les actions du gouvernement étaient importantes et que le gouvernement défendait clairement l’Ukraine. Il réagissait aux paroles du week-end du président Miloš Zeman, qui ne partage pas la crainte d’une éventuelle agression russe en Ukraine et considère la tension actuelle comme une guerre des mots.

La République tchèque a également fait don de 4 000 obus d’artillerie à l’Ukraine pour environ 37 millions de couronnes. Zeman a dit qu’il le vendrait au lieu de le donner.

Selon Fiala, la position du gouvernement est importante. « Le président a une opinion différente sur l’aide, je lui en ai parlé. Mais les paroles et les actions du gouvernement tchèque sont vues par les citoyens. Le gouvernement est clairement du côté d’une solution pacifique, nous rejetons les menaces de la Russie et nous nous tenons derrière l’Ukraine », a déclaré Fiala.

La Russie a amassé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l’Ukraine ces derniers mois, faisant craindre aux Occidentaux qu’elle se prépare à une action militaire en Ukraine. Moscou rejette toute indication qu’il envisage d’attaquer l’Ukraine. Il a dit qu’il craignait pour sa propre sécurité. Il a appelé les États-Unis et l’OTAN, entre autres, à garantir que l’alliance n’accepterait pas l’Ukraine comme membre et n’augmenterait pas sa présence près de la Russie. Le gouvernement tchèque, comme l’OTAN et les États-Unis, a rejeté cette demande.

Action conjointe des États-Unis et de l’Allemagne

Une série de pourparlers diplomatiques visant à prévenir un conflit plus large avec la Russie au sujet de l’Ukraine. En plus de rencontrer Poutine et Macron à Moscou, ils se rencontreront aujourd’hui Le président américain Joe Biden s’en est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington. Les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de l’Autriche commencent également aujourd’hui leur visite en Ukraine.

Les États-Unis et l’Allemagne travaillent ensemble pour faire face à l’agression de la Russie contre l’Ukraine, a déclaré le président américain après le chancelier allemand Scholz. Cependant, contrairement à Washington, Berlin refuse de fournir des armes à l’Ukraine.

Biden : En cas d’attaque russe, Nord Stream 2 ne sera plus

L’Allemagne a été critiquée pour être trop passive, en partie pour ne pas avoir annoncé un retrait du gazoduc Nord Stream 2 en cas de nouvelle attaque russe contre l’Ukraine. L’administration Biden affirme que le projet de pipeline ne « fonctionnera pas dans un tel scénario, d’une manière ou d’une autre ».

Mais selon Biden, les deux pays « travaillent ensemble » pour réduire davantage la menace d’agression russe en Europe, rapporte Reuters. « L’Allemagne est l’un des alliés les plus proches de l’Amérique » Selon lui, le président américain a souligné en accueillant la chancelière allemande à son quartier général. Il a également dit qu’il avait hâte de travailler les uns avec les autres.

Si les troupes et les chars russes traversaient la frontière avec l’Ukraine, le projet de gazoduc Nord Stream 2 n’existerait plus, a déclaré le président américain aujourd’hui. Avec Scholz, ils ont déclaré que leur pays et l’Alliance de l’Atlantique Nord étaient prêts à réagir ensemble à une éventuelle agression russe.