Nord Stream : Angela Merkel a renforcé Poutine. A-t-il reçu un cadeau ?

L’invasion russe de l’Ukraine conduit le nouveau chancelier fédéral Olaf Scholzé en virages serrés. Comme il l’a annoncé début mars Gardien (Daily Observer Sister) a surpris son propre parti SPD et ses partenaires de la coalition lorsque, après des semaines de prudence, il a mis fin à une interdiction historique d’exportation d’armes et lui a permis de soutenir l’Ukraine.

Dans le même temps, il annonce une augmentation importante des dépenses de défense de l’Allemagne et promet de sortir le pays de sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. L’attention se tourne maintenant vers les prédécesseurs de Scholz, qui ont conduit l’Allemagne dans cette impasse.

Gerhard Schröder, lobbyiste du Kremlin

L’ancien social-démocrate à la tête du gouvernement fédéral, Gerhard Schröder (1998-2005), a serré la main droite au bureau au cours des dernières semaines Vladimir Poutinelorsqu’ils ont ratifié le premier projet de gazoduc Nord Stream au fond de la mer Baltique. Il est rapidement devenu le président de Nord Stream.

Aujourd’hui, les politiciens berlinois pensent que c’est la prochaine augmentation de la dépendance du pays vis-à-vis des ressources énergétiques russes qui renforce la conviction de Poutine : que l’Allemagne est trop obligée de soutenir d’éventuelles sanctions économiques contre la Russie. En 2017, l’ancien chancelier a accepté un autre poste, celui de président du conseil d’administration du géant minier russe Rosneft, et début février de cette année, un géant encore plus grand, Gazprom, le voulait au conseil de surveillance.

« La guerre et les souffrances concernant le peuple ukrainien doivent cesser le plus tôt possible. C’est la responsabilité du gouvernement russe. » répondre Schröder lors de l’invasion du 24 février, a en même temps trahi de nouvelles sanctions et rompu les liens avec la Russie. Contrairement à d’autres toreros politiques en Europe, il n’a pas abandonné son poste dans les entreprises russes. L’insistance des compagnons de fête de Scholz n’a pas aidé non plus.

La motivation de Schröder était au moins claire – un travail bien rémunéré. On comprend moins pourquoi son successeur a occupé le même poste tout au long de son règne (2005-2021) Merkel. Est-il trop passif ou y a-t-il un avantage ?

Lorsqu’il a quitté la Chancellerie fédérale en décembre, la nouvelle de la nécrologie politique a mis en lumière sa relation avec Poutine. Soutenant les sanctions économiques occidentales imposées pour l’occupation de la Crimée en 2014, il a décidé de secourir le dissident mécontent Alexei Navalny, qui a été transporté d’urgence dans un hôpital de Berlin après les mystérieux attentats dans l’est de la Russie. Ce n’est certainement pas un signe de naïveté envers le Kremlin.

Dans le même temps, cependant, le chancelier n’a pas accordé beaucoup de poids aux experts en politique étrangère et en sécurité qui l’ont mis en garde contre la Russie et qu’il ne devrait pas le considérer comme un partenaire commercial fiable. « Une évaluation sobre de la culpabilité du gouvernement allemand envers la Russie au cours des 16 dernières années aurait dû exister il y a longtemps », a déclaré le camarade du parti CDU de Merkel et ancien officier de la Bundeswehr, Roderich Kiesewetter.

Invasion russe de la Géorgie

La première grande rupture de pain s’est produite en 2008 – c’était aussi l’expansion de l’Alliance de l’Atlantique Nord telle qu’elle est aujourd’hui. « À la grande surprise de l’OTAN, la France et l’Allemagne ont bloqué le plan d’action pour l’adhésion de la Géorgie, avertissant que la Russie pourrait l’interpréter comme une menace existentielle. En quatre mois, la Russie a envahi la Géorgie. » dit l’Observateur Kiesewetter. « En 2014-15, quand les Etats-Unis ont voulu armer l’Ukraine après l’annexion de la Crimée par la Russie, Merkel et le président français Hollande ils s’opposent à une telle stratégie, favorisant plutôt les efforts diplomatiques. Mais à l’ombre de ce succès diplomatique apparent, la Russie continue de renforcer sa menace militaire.

Bien sûr, il n’y a pas que Merkel, et beaucoup d’autres ne veulent pas voir la Russie comme une menace. En Allemagne, des termes tels que Russlandversteher et Putin-Versteher ont été utilisés – « quelqu’un qui comprend la Russie/Poutine » ; Bild s’est moqué du politicien russe amical en disant Poutine Streichler – qu’il a caressé Poutine, comme il le lui a rappelé Gardien.

Ils se retrouvent dans les partis les plus radicaux, antisystème et populistes tels que Die Linke et AfD, mais aussi parmi les grandes figures politiques dominantes du SPD et de la CDU/CSU. Par exemple, l’ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd’hui président Frank-Walter Steinmeier, ou l’ancien Premier ministre de Bavière et chef de la CSU Edmund Stoiber. « Ils pensent qu’ils peuvent apprivoiser Vladimir Poutine avec de l’empathie et une attitude d’entraide amicale. » souffle Frankfurter Allgemeine Zeitung.

« Je suis très en colère contre nous pour notre rencontre historique. » Annegret Kramp-Karrenbauer, ancienne ministre de la Défense, lui a versé des cendres sur la tête. « Après la Géorgie, la Crimée et le Donbass, nous ne sommes pas prêts à faire quoi que ce soit pour vraiment décourager Poutine. » il a tweeté le premier jour de la guerre. « Nous avons oublié Schmidt et kola« Les négociations priment, mais nous devons être suffisamment forts militairement pour que les non-négociations soient impossibles », convoque deux puissants chanceliers des années 70 et 90.

Et s’il ne s’agissait pas simplement d’une bonne volonté naïve de la part de Merkel ? Le soutien de la première école nordique s’explique par le fait que la nouvelle chancelière n’est pas encore forte dans la foule, règne en coalition avec les sociaux-démocrates, qui continuent d’occuper la position de Schröder, et le premier ministre de centre gauche du fédéral les États du nord soutiennent ouvertement la Russie.

Et surtout au chancelier de Mecklembourg-Poméranie occidentale. « Nord Stream a toujours été une entreprise très populaire dans son pays d’origine et dans sa circonscription », a déclaré Claudia Müller, une politicienne verte du même pays. « Quant à la Russie, le Mecklembourg-Poméranie occidentale fait essentiellement sa propre diplomatie fantôme. » Ainsi, même après sa réélection en 2009, Merkel a soutenu le projet, y compris l’expansion. Au fil des ans, il a souligné qu’il s’agissait purement d’une entreprise et non d’une politique. Ce n’est que dans les années suivantes qu’il a reconnu que le « facteur politique » ne pouvait être ignoré.

« Le pragmatisme économique dans les relations avec la Russie n’est pas seulement une manifestation du socialisme social-démocrate », Jana Puglierin, experte en politique étrangère et de sécurité en Allemagne et en Europe au sein du groupe de réflexion, a déclaré à l’Observatoire ECFR. « Même Merkel pense que grâce au commerce, vous pouvez lier la Russie à un système multilatéral et à un ordre fondé sur des règles. Même après 2014, lorsque l’alarme a retenti, elle a mis le problème en attente, n’en a pas fait un problème politique. »

Mais il y a eu un autre moment de Merkel. En 2009, Wadan Yards s’y est écrasé, menaçant de perdre 2 700 emplois. A trois mois des élections, cela fait courir un risque énorme à Merkel. Six semaines avant l’ouverture des urnes, un porte-parole de Merkel a annoncé la percée : « Le sauvetage de Wadan Yards est à portée de main. »

A Sotchi, alors avec le président Dmitri Medvedev, Merkel a convenu que Vitaly Yusufov, alors chef du bureau Nord Stream à Moscou (et fils de l’ancien ministre de l’énergie), achèterait le quai. « Il y a eu une forte pression politique pour sauver Wadan Yards, il ne fait aucun doute qu’un accord aurait été conclu si rapidement sans lui. » a déclaré Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, qui était alors membre du conseil d’administration.

Gaz russe et mafia

L’actuel propriétaire du quai est également russe, Andrei Burlakov – et même alors, on soupçonnait qu’il était le cheval blanc de la mafia russe, qui blanchissait de l’argent sale par son intermédiaire. L’enquête a pris fin en 2012 en raison d’un manque de coopération de la Russie – et de la mort de Burlakov. En septembre 2011, il a été abattu par un assassin dans un restaurant de Moscou.

Lors de la réunion de Sotchi, Merkel et Medvedev ont également discuté de l’afflux possible de capitaux russes vers le constructeur automobile en déclin Opel et le fabricant de micropuces Infineon. Cela ne s’est pas produit alors. Dans deux ans, en revanche, les projets de Nord Stream 2 commencent à être mis en œuvre.

Si Merkel avait remis la chancelière à Scholz le 8 décembre, elle s’était retirée de la scène. Il a dit qu’il ne verrait personne pendant quelques mois, il a dit alors Gardien. Il avait un bureau à Berlin, mais on ne sait pas grand-chose de ce qu’il y a fait. Il a dit à des amis en partant qu’il serait prêt à répondre aux questions, mais qu’il ne donnerait pas de conseils publics.

Il n’a pas non plus voulu répondre à la question actuelle de l’Observer – le bureau s’est simplement référé à la déclaration de Merkel du 24 février, le premier jour de l’invasion de Poutine : « Rien ne justifie cette violation flagrante du droit international, que je condamne avec la plus grande fermeté. Cette guerre d’agression russe marque un tournant majeur dans l’histoire européenne après la Seconde Guerre mondiale. »