Emmanuel Macron défend avec conviction le mandat du président français

Le président français centriste Emmanuel Macron a défendu son mandat lors du second tour des élections présidentielles de dimanche avec 58,55% des voix. Sa rivale de droite Marine Le Pen a remporté 41,45 %. L’agence de presse l’a informé aujourd’hui après avoir compté tous les votes. La participation a atteint près de 72 %.





Les résultats du vote étaient à peu près conformes aux projections publiées par les médias français dimanche soir après la clôture du vote. Ils ont félicité Macron qui a gagné avec environ 58 % des voix et Le Pen avec environ 42 %.

La DPA a rapporté que malgré la victoire convaincante de Macron, le président français a reçu beaucoup moins de voix qu’aux élections de 2017, lorsqu’il avait remporté 66,1 %.

Le président américain Joe Biden a félicité dimanche son homologue français Emmanuel Macron pour sa réélection et a déclaré que les deux pays continueraient à travailler ensemble pour défendre la démocratie. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse AFP.

« Je me réjouis de poursuivre notre étroite coopération – en particulier pour soutenir l’Ukraine, la défense de la démocratie et la lutte contre le changement climatique », a écrit Biden sur Twitter. Il a qualifié la France de « partenaire clé pour résoudre les défis mondiaux ». Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également publié un message de félicitations sur Twitter.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a également félicité Macron. Il a qualifié le président français de « véritable ami ».

« Je félicite le président et véritable ami Emmanuel Macron pour sa victoire électorale », a déclaré Zelensky sur Twitter hier soir. « Je souhaite à Emmanuel Macron de nouveaux succès au profit des Français. J’apprécie le soutien de la France et je suis sûr qu’ensemble nous avancerons vers de nouvelles victoires. Pour une Europe forte et unie ! »