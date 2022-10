MMA | Les Tchèques ont un autre représentant à l’UFC ! Le guerrier de vingt ans a vécu pour voir

Jiří Procházka, David Dvořák, Lucie Pudilová et maintenant aussi Tereza Bledá, qui rejoindront ainsi le trio actuel de représentants tchèques au sein de l’organisation de combat la plus prestigieuse au monde, l’UFC. Le combattant de 20 ans s’est battu en vain lors de la prestigieuse épreuve Dana White Challenger Series début septembre, où, bien qu’il ait gagné, il n’a pas obtenu de contrat.

Bledá n’a pas eu à être triste longtemps, la chance lui a souri après quelques semaines et il a signé un contrat de quatre combats avec la plus célèbre association de combat. « Je ne suis pas surpris car pour moi ce n’était qu’une question de temps. Déjà après Contender, où Tereza a gagné de manière vraiment dominante, mais n’a pas obtenu de contrat, je lui ai expliqué qu’il était dans une émission de télévision, les conditions sont différentes et le contrat arrive. Il est au plus à un match de son contrat, peut-être même pas », a déclaré l’entraîneur Reinders à Sport.cz.