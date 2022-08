Élevez le gagnant en vous avec l’équipe WeLoveCycling.cz et combinez le cyclisme avec une bonne cause

Mladá Boleslav, le 1er août 2022 – En juin, la deuxième course cycliste amateur annuelle L’Etape République tchèque par le Tour de France 2022 à Strahov Prague. Près de 2 000 cyclistes y ont participé, et le maillot WeLoveCycling.cz a également été porté par le chanteur Petr Lexa ou la cycliste Evelina Opičková. Grâce à une préparation intensive, les deux ambassadeurs ont réussi à terminer la course avec brio et à conquérir les parcours de 91 et 136 km. Grâce au projet Awaken the Winner in You, Evelina et Petr s’étaient déjà lancés dans un voyage de plusieurs mois, au cours duquel ils se sont préparés pour une course difficile sous la direction du champion cycliste paralympique Jiří Ježek. Cependant, leur détermination tout le temps a également suivi une intention complètement différente de celle de simplement franchir la ligne d’arrivée. C’est une bonne chose, qui ne signifie pas seulement le soutien financier des tefanides David handicapés.

L’Etape préparation et travail acharné

Toute l’histoire commence bien avant les courses susmentionnées. Tout a commencé avec le défi personnel de Jiří Ježek sur l’application Strava. Grâce à cela, 10 participants ont été sélectionnés, qui ont reçu un droit d’entrée pour la deuxième année de la course L’Etape et sont en même temps devenus des participants directs du projet gagnant Awaken en vous-même, lorsque les kilomètres qu’ils ont parcourus se sont également reflétés dans le distance totale parcourue. Les deux acteurs principaux de l’ensemble du projet sont le chanteur Petr Lexa et la cycliste Evelina Opičková. Evelina se met en forme sur la selle du vélo et prévoit un transfert à vélo, qui la rapprochera des plus hauts niveaux. Mais une blessure à la colonne vertébrale a ralenti son vol. Pourtant, le boxeur de 27 ans n’a rien lâché et a rebondi. Dans le passé, Petr Lexa passait également de nombreuses heures par semaine en selle, et les vélos faisaient partie de sa vie. « Tant que je vis en dehors d’une grande ville, j’ai suffisamment de temps pour faire du vélo. Mais quand j’ai déménagé, le vélo est resté sur mon balcon pendant une dizaine d’années », a déclaré le chanteur et chanteur du groupe Slza, qui entretient depuis longtemps une relation avec David tefanides. Il y a dix ans, David, en tant que garçon âgé de 11 ans à l’époque, est apparu dans un clip vidéo.

La décision de participer à une course peut arriver spontanément du jour au lendemain, mais il faut de la discipline pour affronter des dizaines de kilomètres exigeants. Tous deux ont pris leurs plans d’entraînement comme les leurs et sous le contrôle de Jiří Ježek, six fois vainqueur paralympique et champion du monde, en même temps le cycliste le plus titré de l’histoire paralympique, ils ont commencé par une préparation honnête. Ils ont subi des examens médicaux et ont ajusté non seulement leurs régimes alimentaires mais aussi leur rythme de vie pour la course. Où ont-ils puisé leur motivation pendant tout ce temps ? La vision de dépasser leurs limites est excitante, mais surtout ils savent qu’ils ne courent pas seulement pour eux-mêmes, mais surtout pour aider David. Ce jeune de 21 ans est né prématurément avec un diagnostic de paralysie cérébrale. Il était également troublé par des diagnostics associés sous la forme de graves malformations oculaires, de scoliose dorsale, d’épilepsie et de spasmes douloureux des jambes. Tous ses membres sont touchés et il a besoin de l’aide nécessaire des autres 24h/24 et 7j/7. « Je suis très content de notre performance à L’Etape, David est un moteur pour nous. Je sais que s’il gère ses combats quotidiens, je dois réussir à m’entraîner pour L’Etape. » Evelina Opičková se souvient de ses préparatifs pour la course L’Etape République tchèque du Tour de France.

Le grand jour et la participation au Tour de France

Toute la formation a culminé le 11 juin, quand Evelina, avec Petr et Jiří, s’est tenue sur la ligne de départ. Les routes semblaient très longues, mais à la fin, les ambassadeurs se sont battus très rapidement. La cycliste Evelina Opičková a même remporté une médaille de bronze. Le soutien à la ligne d’arrivée n’est autre que David. « Voir un David excité qui nous attendait à la ligne d’arrivée a été la plus grande récompense après la course. » a déclaré le chanteur Petr Lexa. Une autre expérience intéressante pour les ambassadeurs a été un voyage en France, où ils ont pu découvrir la véritable atmosphère du Tour de France, que L’Etape a modelée et inspirée, et l’a au moins partiellement partagée avec David.

Monter, monter et monter encore. Tout le monde peut aider, réveillez aussi le gagnant en vous !

Cependant, raconter des histoires et aider David n’est peut-être pas le motif principal d’Evelina, Petr, Jirka et du reste de l’équipe WLC. La plateforme WeLoveCycling.cz modifie tous les kilomètres parcourus depuis le défi Réveillez le gagnant en vous aider financièrement David. Au total, David recevra 300 000 CZK pour les 37 500 kilomètres parcourus par tous les membres de l’équipe participant au projet. Si vous voulez aider une bonne cause, n’hésitez pas et impliquez-vous. Vous pouvez contribuer en envoyant n’importe quel montant à la collecte officielle Avec amour pour D. Vous pouvez envoyer le montant sur un compte transparent 500 500 5006 / 2010 avec le symbole variable 82022012 ou simplement à www.dobryskutek.cz/klient/with-love-for-d. Tous les fonds récoltés lors de la campagne Réveillez le gagnant en vous servira à la propulsion électrique du fauteuil roulant et à la rééducation nécessaire, grâce à laquelle David a la possibilité de reporter la difficile opération.

Cinq cents kilomètres à pied et exposition dans le Handy Cyklo Marathon

Le dévoilement complet de l’ensemble du projet a eu lieu à l’occasion du Handy Cycle Marathon qui s’est récemment tenu du 26 au 30 juillet 2022. L’événement lui-même, qui rassemble des personnes en bonne santé et handicapées lors d’un incroyable pèlerinage à vélo, rappelle aux gens ce qui est juste – vraiment important. dans la vie. L’une des plus grandes surprises a été la vidéo KODA, qui révèle plus de six mois de direction de toute l’activité cycliste sur la plateforme WeLoveCycling.cz sous le relais de la marque KODA, ainsi que le chanteur du groupe Slza, Petr Lexa, qui a monté un total de 500 km dans le cadre du projet. L’ensemble de l’événement a été animé par un concert de musique, où Petr Lexa, chanteur et influenceur en une seule personne, est arrivé thématiquement à vélo. Ensuite, lui et tout le groupe ont dédié une chanson à David. « L’atmosphère et la détermination que nous avons ressenties tout au long de l’année ne peuvent pas être simplement décrites. Je suis très heureux de faire partie de l’ensemble du projet. » juger le cycliste paralympique Jiří Ježek. Rejoignez-nous et facilitez la vie de David et de toute sa famille. Chaque aide compte.

KODA AUTO essaie depuis longtemps d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. L’une des nombreuses activités de RSE axées sur le soutien à la mobilité sans obstacle est la CODE pratique. Dans ce cadre, une prise en charge globale est dispensée aux clients handicapés dans chacun des 132 centres KODA Handy. Les conseillers assistent ici le client non seulement dans le choix d’une voiture adaptée et de ses modifications, mais également dans les négociations avec les autorités et autres administrations, par exemple dans le traitement des demandes de contributions de l’État pour l’assistance spéciale et la mobilité. Une partie du programme CODE pratique il est également prioritaire pour les clients d’enregistrer la voiture pendant l’entretien ou d’effectuer des réparations sous garantie et après garantie. Avec certains partenaires agréés, ils ont la possibilité d’utiliser une voiture modifiée comme véhicule de remplacement lors des interventions de service nécessaires. Vous pouvez trouver plus d’informations sur www.skoda-handy.cz.