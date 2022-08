Dans cinq à cinq ans, plusieurs centaines de millions d’euros seront investis dans le développement de la capacité de transport de la dette et des pertes rêvées dans le transport et la distribution. Tresses pour société esk ils se trouvent principalement dans les accessoires de transformateur et les éléments enfants. La modernisation du système de transport et de distribution existant est l’un des objectifs stratégiques du gouvernement

L’opérateur de sous-stations OST promet d’investir un total de 134 millions d’euros dans la modernisation des sous-stations 400 kV et 110 kV d’ici 2022-24. En particulier, les lignes de transmission de 110 kV, y compris les sous-stations, sont très obsolètes et fonctionnent depuis plus de 50 ans. Il est nécessaire de moderniser le côté distribution. Pour cet élément, la BERD a accordé un prêt d’environ 70 millions d’EUR à la société OSHEE. Projets couverts par un prêt secret avec une technologie établie pour réduire les pertes (environ 22%) grâce à des réseaux intelligents et à l’aide de la numérisation st. Le dernier projet prévu est la construction d’une sous-station moderne à haute tension à Tirana, qui sera située sous terre dans la ville. L’agence française de développement AFD a également accordé un prêt de plus de 50 millions d’euros pour la modernisation du centre de distribution.

Dans le domaine des lignes longues, un projet reliant les centrales électriques d’Albanie et de Macédoine du Nord avec une ligne de 400 kV est en cours de préparation. Le projet fait partie du corridor VIII reliant l’Italie, l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Investissement estimé à 70 millions d’euros. Incrustation en macédonien pente fiancé en 2022, en albanais pente est une station-service pour 2023. La ligne de 130 km sera construite par le consortium turc compagnie Mitas Energy et producteur du magasin d’albums et montn compagnie Construction Métallique Inc – DOKO. Le cœur de ce projet est également la construction de 2 nouvelles sous-stations 400/220/30 kV dans la région d’Elbassan et la modernisation des sous-stations 400/220/35 kV dans la région du Fier (fournisseur d’eck sûr de soi Mytilène).

société esk ils peuvent offrir lors de la modernisation le niveau énergétique d’une série de sous-compléments, par ex. équipements technologiques pour sous-stations, transformateurs de puissance et de distribution, éléments dc sov et, enfin et surtout, technologie de surveillance de la consommation et d’optimisation de la transmission et de la distribution de l’énergie électrique.

La forte croissance économique de l’Albanie nécessite de nouvelles sources d’énergie, qui exigent en même temps la capacité et la qualité des stations de transmission et de distribution. Si vous souffrez d’asthme, il y a une panne d’alimentation et une perte de transmission connues. Ce ne sont donc pas seulement les ménages qui ont des problèmes, mais aussi les entreprises et les institutions. L’utilisation de ressources sous forme de générateurs est une nécessité qui augmente les coûts compagnie. L’approvisionnement en électricité non fiable, en particulier, décourage les investisseurs étrangers. Ainsi, le développement et la modernisation des réseaux de transport et de distribution font partie des objectifs stratégiques du gouvernement.

Petr Vlk, diplomate économique, ambassade de la République tchèque à Tirana