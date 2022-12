DuckDuckGo lance son service de messagerie. Cela supprimera l’élément de suivi du message et protégera la confidentialité – Živěcz

L’opérateur de moteur de recherche Internet DuckDuckGo élargit ses offres avec « Email Protection ». Le service gratuit a été lancé pour la première fois en juillet 2021 en version bêta fermée, et bien qu’il soit encore en phase de test, il est temps de le mettre à la disposition du grand public.





Email Protection est un service de transfert d’e-mailsqui supprime divers types d’éléments de suivi cachés et vous permet de créer un nombre illimité d’adresses e-mail personnelles uniques sans avoir à changer de fournisseur de messagerie ou d’application.

Protection contre les regards indiscrets

Les développeurs ont également annoncé plusieurs autres améliorations avec la sortie de la version d’essai. Ils ont ajouté une protection contre le suivi des liens pour empêcher l’identification unique de l’utilisateur lorsqu’il clique sur des liens dans les messages, un cryptage plus intelligent pour faciliter les liens de messagerie non cryptés et la possibilité de répondre aux e-mails directement depuis @duck.com.





L’inscription est simple : sur l’application mobile DuckDuckGo (pour iOS et androïdes) mettre à jour la dernière version puis l’ouvrir Arrangement et sélectionnez une option Protection des e-mails. Sur votre ordinateur, ouvrez la page duckduckgo.com/emailtandis que Vous devez installer l’extension de navigateur DuckDuckGo (pour Firefox, chrome, bord et Brave) ou alors DuckDuckGo pour Mac.

« Il existe de nombreuses façons pour une entreprise d’utiliser votre e-mail pour vous suivre, vous cibler avec des publicités et influencer ce que vous voyez en ligne. Ils peuvent même partager vos informations personnelles avec des tiers – tout cela à votre insu. met en garde DuckDuckGo sur le site Web Share Privacy.

En effet, les entreprises intègrent des éléments de suivi dans les images et les liens dans les e-mails qui leur permettent de collecter diverses informations – par exemple, quand vous avez ouvert le message, où vous étiez et quel appareil vous utilisiez à ce moment-là. Dans le cadre des tests bêta, il s’avère que environ 85% des e-mails contiennent des éléments de suivi cachés.

Alors, comment ça marche?

DuckDuckGo Email Protection supprime divers types d’éléments de suivi cachés. Vous pouvez utiliser la protection des e-mails avec votre fournisseur de messagerie et votre application actuels. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’exporter et d’importer des contacts ou de jongler avec plusieurs comptes. Tout fonctionne en arrière-plan et les e-mails de votre boîte de réception seront exempts de tout code permettant de vous identifier.

Après votre inscription au service, vous recevrez possibilité de créer une adresse dans le domaine @duck.com. Tous les messages envoyés à cette adresse seront d’abord débarrassés des éléments de suivi, puis transférés vers votre boîte aux lettres principale. En plus des adresses personnelles permanentes, des boîtes aux lettres uniques pour divers sites Web peuvent également être configurées. Ceci est utile car l’utilisation d’un e-mail unique rend plus difficile la recherche de l’entreprise.





L’opérateur garantit que, comme lors de l’utilisation de tout autre service, il n’a pas l’intention de suivre ses utilisateurs de quelque manière que ce soit. Les e-mails envoyés à @duck.com sont immédiatement transférés, immédiatement supprimés et ne sont jamais stockés nulle part.