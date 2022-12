La France championne de football, la Russie sous couverture – CT sport – Télévision tchèque

Bien que les craintes d’émeutes de fans, de racisme et d’homophobie ne se soient pas matérialisées pendant les championnats, il n’y a pas eu d’incidents significatifs, mais au fil du temps, les objectifs de la propagande dominante sont devenus plus clairs.

L’attaque n’a pas déçu en grande partie. Seul le match du Danemark contre la France, vainqueur du tournoi, dans le groupe de base s’est terminé sans but. Mais dans l’ensemble, les buteurs ont marqué deux buts de moins qu’au Brésil 2014. Le tournoi a produit un total de 169 buts, soit le deuxième plus grand nombre des cinq derniers championnats.

Un rôle indiscutable à cet égard a été joué par l’introduction de la vidéo, qui a contribué au nombre record de pénalités. Par rapport au passé, il n’y a pas eu une seule erreur fatale lors du tournoi en Russie. « Grâce à la vidéo, nous assistons à un championnat beaucoup plus juste et transparent », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le système VAR est encore en développement en Russie et les opinions sur son utilisation varient. « Pour moi, c’était une grosse déception, car ce n’était pas prêt et l’interprétation de la vidéo de l’arbitre était très controversée. Dès qu’ils ont sifflé un coup de main, dès qu’ils ne l’ont pas fait. Une faute claire sur Jesus Brasil (en quart de finale avec la Belgique – ndlr) n’a pas été marqué comme penalty, etc. Pour moi c’était décevant, je pensais qu’il n’était pas prêt et ça a fait plus de mal que de bien », a évalué Günter Bittengel à droite après le championnat.

La France est au centre de l’attention

La France fête le titre après vingt ans. L’entraîneur Didier Deschamps parie sur les jeunes joueurs. Six footballeurs de moins de 25 ans sont titulaires. Comme l’Allemagne en 2014, la France a fait preuve d’esprit d’équipe. Il construit une excellente défense et des transitions rapides vers l’attaque. Kylian Mbappé émerveillé par ses sprints fantastiques et son mouvement vers le but ; malgré son jeune âge, il a pas mal d’expérience, notamment en perdant en finale du championnat d’Europe national.

« L’efficacité, la tactique et l’humeur de l’équipe ont prévalu. La France a tout mis en place avec le travail d’équipe, même Giroud et Griezmann ont travaillé pour l’équipe. En demi-finale, la Belgique s’est plainte, comment les deux attaquants n’ont pu défendre que dans leur propre moitié. Cela montre quelque chose « , évalue l’entraîneur Jaroslav Šilhavý.