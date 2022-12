Du V4, la Slovaquie est la plus opposée aux réfugiés ukrainiens – EURACTIV.cz

Capital apporte un aperçu unique des événements des pays européens.

BRATISLAVA

La majorité des Slovaques pensent négativement à l’accueil de réfugiés d’Ukraine déchirée par la guerre, ce qui l’a fait se démarquer dans l’opinion publique des Quatre de Visegrad. Il découle de récemment nouvelles Groupe de réflexion Globsec.

En Slovaquie, 52% des personnes interrogées ont répondu qu’elles percevaient les réfugiés négativement, contre 42% qui les percevaient positivement. En Pologne, en revanche, 85% des répondants les soutiennent et seulement 11% ont répondu qu’ils considéraient les réfugiés négativement. En Hongrie, la situation est très similaire – 82% sont favorables à l’accueil des réfugiés contre 15% sont contre. En République tchèque, les chiffres sont légèrement inférieurs, mais toujours élevés. 73% des répondants tchèques ont déclaré une perception positive, tandis que 25% considéraient les réfugiés comme négatifs.

L’enquête montre également que la majorité de la population souhaite que l’aide aux réfugiés soit réduite. « L’un des principaux moteurs des attitudes négatives est la crainte de la population d’accueil que l’assistance aux réfugiés ait un impact négatif sur leur situation économique », a expliqué Patrik Szicherle, l’un des auteurs du rapport.

« Un autre facteur, ce sont les partis politiques. Les électeurs des partis ayant une rhétorique hostile envers les réfugiés sont beaucoup plus susceptibles de percevoir négativement la présence des Ukrainiens », a ajouté Jana Kazazová, l’une des auteures du rapport. Plus d’informations.

BERLIN

La police allemande a piétiné les militants du climat. La police de toute l’Allemagne a perquisitionné les domiciles de militants pour le climat associés au mouvement Last Generation. Il a répondu à l’enquête par des mots de tentative d’intimidation.

Les militants de la dernière génération ont récemment attiré l’attention pour des choses comme bloquer la circulation ou jeter de la nourriture sur des peintures. Cependant, l’enquête concerne le groupe qui a protesté en avril de cette année et a attaqué des installations de raffinerie de pétrole, entraînant la fermeture de l’approvisionnement en pétrole. (Julia Dahm | EURACTIV.de)

MADRID

Amnesty International : L’Espagne a agi illégalement lors d’un incident impliquant des migrants. Selon Amnesty International (AI), les forces de sécurité au Maroc et en Espagne ont agi illégalement en juin lorsqu’elles ont eu recours à une force non autorisée et n’ont pas fourni de soins médicaux adéquats aux migrants à la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla en Afrique du Nord.

Message IA o incident basée sur des entretiens avec des survivants, des témoins, des autorités et des professionnels de la santé, sapant ainsi la version officielle du gouvernement. Selon l’organisation, 37 Africains subsahariens sont morts ce jour-là, et non 23, comme annoncé officiellement. Selon AI, le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus élevé, jusqu’à 77. Selon le rapport, il aurait dû y avoir beaucoup plus de blessés, qui, selon AI, n’ont pas reçu de soins médicaux adéquats de la part des autorités. Le directeur de la branche espagnole d’AI, Esteban Beltrán, a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse qu' »il semble que le gouvernement essaie de dissimuler les faits ». (Ferdinand Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)

PARIS

Neuf pays de l’UE ont besoin d’une réforme des retraites. Les neuf pays de l’UE ne se sont pas explicitement engagés à réformer les retraites dans leurs plans de relance nationaux, malgré les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du Semestre européen. Cela découle des documents et déclarations disponibles pour Euractiv.

Dans le cadre d’une évaluation connue sous le nom de Semestre européen, la Commission européenne a exhorté en 2019 15 pays à réformer leurs systèmes de retraite. Certains d’entre eux ont été appelés à le faire à nouveau lorsque les plans de relance nationaux ont été élaborés dans les années 1920 pour retirer de l’argent du fonds post-crise de l’UE. Cependant, selon la Commission, seuls six d’entre eux se sont appuyés « explicitement » sur la réforme dans leurs plans nationaux. Outre l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et la Pologne, la République tchèque fait également partie des neuf « sans engagement ». La volonté politique de réforme se trouvera dans le pays, mais le potentiel de réforme peut être attendu dès 2023 ou 2024. (david basse | EURACTIV.fr)

PRISTINE

Le Kosovo soumettra une demande à l’UE. Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a confirmé que le pays soumettrait jeudi une candidature à l’Union européenne. Alors que la Bosnie-Herzégovine espère obtenir le statut de candidat dans les prochains jours, le Kosovo est le seul pays de la région des Balkans occidentaux à n’avoir encore pris aucune mesure pour rejoindre le bloc européen.

Cependant, la route du Kosovo vers l’UE sera très compliquée, pas seulement en termes de réformes nécessaires et de mise en œuvre du droit européen. Dans le cas du Kosovo, la situation est encore compliquée par les tensions persistantes entre le Kosovo et la Serbie, et surtout par le fait que l’indépendance du Kosovo, qu’il a obtenue de la Serbie en 2008, n’est toujours pas reconnue par les cinq pays de l’UE. Il s’agit de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la Roumanie et de la Slovénie. (Alice Taylor | sortie.al)

