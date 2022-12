Les joueuses de volley-ball joueront pour la victoire dans la ligue européenne après le thriller avec les femmes roumaines

Les volleyeuses tchèques peuvent revenir dominer le championnat européen après trois ans après avoir vaincu la Roumanie. Il suffit de battre la France dimanche.

Jeudi soir à Prostějov, le volleyeur tchèque a battu la Roumanie 3 à 2 en demi-finale de la Ligue européenne d’or après une bataille en cinq sets et s’est qualifié pour la victoire au classement général de la prestigieuse compétition. Ils ont voyagé pour le voir en France, qui a balayé la Croatie 3-0 lors de leur deuxième demi-finale. Le combat pour le titre a lieu dimanche à Orléans, en France.

« C’était un match très difficile, les femmes roumaines ont très bien joué au volley-ball. Nous n’avons pas pu pousser l’adversaire à la réception, nous avons eu des problèmes, mais je suis très fière de cette jeune équipe. Des joueuses expérimentées ont pris leurs responsabilités et ont attiré plus de jeunes C’est un grand succès pour moi, que nous soyons en finale et en même temps nous nous qualifions aussi pour la Challenger Cup », a déclaré l’entraîneur grec de l’équipe nationale tchèque, Giannis Athanasopoulos.

Le public de Prostějov, qui a fait l’éloge des joueurs tchèques après le match, a également contribué de manière significative au succès. « Les fans nous ont incroyablement soutenus tout le temps. C’est formidable pour moi de jouer ici, c’est une question de cœur. Après tout, nous venons de fêter le titre tchèque ici et maintenant c’est à nouveau génial », a ajouté une autre joueuse, Klára Faltínová, une pilier du club Prostejov.

« L’ambiance a joué un grand rôle. Les supporters nous ont énormément poussés vers l’avant. Nous avons tous joué de manière agressive, en équipe, ce qui, je pense, est le plus important », a ajouté Magdalena Bukovská.

Devant neuf cents supporters, les Tchèques ont remporté les premier et troisième sets à Prostějov, mais dans les deux cas, les adversaires ont réussi à combler le déficit. Dans un set court décisif, l’équipe locale a rebondi face à la Roumanie à des moments clés à 10-7 et n’a jamais lâché l’avantage. Orvošová a marqué quatre balles de match pour l’équipe et Trnková, le bloqueur fracassant, a converti la seconde.

« C’est important pour nous de ne pas baisser la tête dans les situations difficiles et de continuer à se battre. Même si on ne réussit pas sur quelques ballons, on n’abandonne pas. On continue de croire qu’on peut les briser. Notre combativité est la clé de la victoire », a-t-il assuré à une autre as tchèque, Veronika Dostálova.

La capitaine Michaela Mlejnková a recherché des moments clés dans les troisième et quatrième sets. « Là, nous avons repoussé les Roumains au service et nous nous sommes facilité la tâche en défense. Et le tie-break ? C’est une loterie, décidée par notre combativité et notre patience », évalue Mlejnková. Après avoir remporté le titre français avec le club Volero Le Cannet, il s’élancera dimanche en France pour un trophée prisé par procuration.

« Je préférerais probablement aller en Croatie, car nos joueurs joueront également dans le Final Four là-bas et nous pouvons nous soutenir mutuellement. Mais si vous voulez gagner quelque chose, vous devez battre n’importe qui. en France », a déclaré Mlejnkova. Et sa coéquipière Dostálova a ajouté: « Même en France, nous devons entrer dans chaque balle pleine et agressive. La façon dont nous l’avons montré contre la Roumanie. »

Pour la sélection rajeunie, la finale de dimanche sera une autre expérience enrichissante. « Nous avons des joueurs dans l’équipe qui font partie de l’équipe nationale depuis longtemps, mais maintenant ils doivent devenir des leaders. Nous avons mis dix nouveaux noms sur la liste cette saison, notre objectif est d’intégrer de jeunes joueurs dans notre système. C’est un excellent résultat et il reste encore une grande finale à venir pour nous », a déclaré l’entraîneur Athanasopoulos.