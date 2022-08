Du congélateur à poisson jaune à Paris. Les Danois connaissaient la belle-mère de la sensationnelle star du Tour

Le Tour de France, rempli d’histoires personnelles émouvantes, s’est terminé par la victoire de Jonas Vingaard. Un homme qui ne pensait guère à un tel succès il y a quelques années alors qu’il travaillait avec du poisson. Jusqu’à présent, les téléspectateurs danois ont surtout dévoré l’art culinaire de sa belle-mère, mais désormais, le cycliste de vingt-cinq ans attire l’attention. « J’aurais voulu plus », a-t-il déclaré après le Triomphe du Tour.

Le Tour de France, qui visitait le Danemark pour la première fois de son histoire au départ, a diverti ses pilotes avec diverses histoires. Au début, c’était le local Magnus Cort Nielsen, qui courait tous les jours et portait l’uniforme des meilleurs alpinistes. Il a ensuite continué à être très agressif en France.

Les pilotes néerlandais Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen, entrés en collision dans un accident grave et quasi tragique en août 2020, ont terminé sur la scène des lauriers. Le champion olympique de VTT et champion du monde de cyclo-cross Tom Pidcock s’impose sur la célèbre colline de l’Alpe d’Huez.

Le Canadien Hugo Houle, à son tour, a dédié sa victoire choc à son défunt frère, qui a été renversé par un conducteur ivre il y a dix ans alors qu’il courait.

Et à la fin, Jonas Vingaard a remporté la bataille pour le champion général. En deux étapes clés, il a battu l’apparemment invincible Tadej Pogačar. Chaque fois que le Slovène attaquait, il était juste derrière lui.

« C’est incroyable », a soufflé le Danois de 25 ans sur scène dans le centre de Paris. « J’ai gagné la plus grande course du monde, maintenant personne ne me l’enlèvera », a-t-elle déclaré joyeusement avec sa fille de deux ans, Frida, dans ses bras.

A Paris, Frida rencontre également Pogačar, le principal rival de son père sur le Tour. | Photo : Reuters

Dans le même temps, il y a même quatre ans, un point d’interrogation relativement important planait sur la carrière professionnelle d’un natif de la ville de Hillerslev.

« J’ai terminé mes études en 2016 et j’ai dû trouver un emploi. Jusqu’à l’été 2018, j’ai travaillé dans une entreprise de transformation du poisson », se souvient un jour le Danois. Son partenaire cycliste Michael Valgren l’a aidé à trouver la brigade.

Il aide aux criées où il vérifie les caisses de marchandises. Ensuite, il a nettoyé la prise de poisson et l’a stockée dans la glacière. Il ne s’est assis pour s’entraîner sur son vélo que l’après-midi, après son quart de travail dans le froid.

En 2019, une offre est venue de l’équipe néerlandaise de la tournée mondiale Jumbo-Visma, dans laquelle Vingaard a été transféré du domicile de ColoQuick au Danemark continental.

Cependant, des percées importantes ne sont pas venues immédiatement. Dans la course au champion du Danemark, il n’a même pas fait le top vingt, lors de la Vuelta 2020, sa première épreuve du Grand Tour, il a terminé quarante-sixième. Il a vraiment attiré l’attention de la France l’année dernière.

Après la démission du leader blessé Primož Rogli, Vingaard est devenu le plan « B » pour Jumbo-Vism. Il a profité de l’occasion de sa vie pour prendre une excellente deuxième place, dans une ascension, il a même assommé le souverain Pogačar.

À cette époque, cependant, les Danois connaissaient sa belle-mère Rosa Kildahl, qui s’est fait connaître dans le concours de cuisine télévisé « The Great Danish Bake Off », plus que Vinegaard.

« Tout le Danemark le connaît », a déclaré la mère de Vingaard lors du Tour de l’an dernier.

Kildahl apparaît dans des émissions de cuisine et compte 38 000 abonnés sur Instagram. Au moins dans ce sens, son gendre l’a largement dépassé après le Tour gagnant, il est suivi par près de 300 000 fans sur Instagram.

A l’arrivée, le Danois modeste et introverti a été particulièrement reconnaissant envers ses coéquipiers. Roglič, le principal challenger de Pogačar, n’a pas réussi à terminer le Tour à nouveau, Steven Kruijswijk devant également terminer tôt.

Néanmoins, la cage de Jumbo-Visma a eu une course de conte de fées à la fin.

Vingaard a remporté le maillot jaune et les pois, son coéquipier belge Wout van Aert dominant complètement la compétition des buteurs. Il a remporté trois étapes, dont le contre-la-montre, et a en outre largement contribué à la « cuisine » de Pogačar lors de l’ascension vers Hautacam.

Les cinq Vingaard, Van Aert, Sepp Kuss, Tiesj Benoot et Christophe Laporte se sont ensuite amusés à finir ensemble sur les Champs-Élysées. Ils ont franchi la ligne d’arrivée en se serrant les coudes.

« Je vais célébrer et me reposer. J’ai hâte de passer une semaine sur le canapé », sourit Vingaard. « Alors j’en voudrai plus, » ajouta-t-il sèchement.