Il y a un an, l’Amérique s’est retirée humiliée d’Afghanistan, laissant les talibans avec plusieurs milliards de dollars d’armes. Pendant ce temps, les États-Unis ont soutenu les gouvernements locaux pour un total de 134 milliards de dollars sur deux décennies, selon un rapport de 2020 au Congrès. Sur les 63 milliards examinés, un total de dix-neuf « perdus » à cause de la corruption. Les critiques disent que l’aide financière à Kiev dans la guerre contre la Russie est également largement floue et qu’une partie de l’argent a été perdue à cause de la corruption.

John Sopko du Bureau de l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR), qui s’est longtemps concentré sur l’efficacité de l’aide financière étrangère américaine, a souligné que le gouvernement américain n’avait pas beaucoup appris en termes de gaspillage et de corruption dans l’aide militaire et économique. . vers un autre pays. « Parfois, je me sens comme Kassandra. Dans la mythologie grecque, il a été maudit parce qu’il a donné des prédictions précises qui n’ont jamais été crues. Sopko a déclaré à Newsweek.

Il y a quelques jours, le président américain Joe Biden a approuvé une aide supplémentaire d’un milliard de dollars pour les voisins attaqués de la Russie. Au total, quarante milliards de dollars seront envoyés à l’Ukraine. Outre l’aide militaire, il s’agit également de soutenir l’économie locale. Sopko ne prétend pas que les Ukrainiens sont de mauvaises personnes, mais dit qu’une partie de l’aide a malheureusement été volée en raison de la grande somme d’argent impliquée. Les mécanismes de contrôle sont insuffisants, on ne sait donc pas où va l’argent. Il a suggéré qu’une agence spéciale soit formée pour surveiller les dépenses.

Gabriela Iveliz Rosa-Hernandez de l’Arms Control Association convient qu’une meilleure surveillance de la gestion de l’aide financière américaine à l’Ukraine serait utile. Il a rappelé que même dans le passé, dans le cas de l’aide militaire à la Syrie ou à l’Irak, on ne savait pas exactement où finissait l’argent. De plus en plus de politiciens républicains font pression pour rendre les flux financiers vers l’Ukraine plus transparents.

Un tiers de l’argent finit dans la file d’attente

Basé sur Télévision américaine CBS News seuls trente pour cent de l’aide américaine devraient parvenir aux défenseurs ukrainiens en première ligne. Mais la situation s’est améliorée ces dernières semaines, selon Kyiv. Cependant, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a nié les données.

Même avant le début de la guerre, l’Ukraine était accusée de ne pas faire grand-chose pour lutter contre la corruption. Le classement établi par Transparency International le place en 122 position mondiale avec un score de 32 points sur cent possibles. Les États-Unis sont classés 27e avec 67 points, la Russie est classée 136e avec 29 points.

L’analyste ukrainien Oleksandr Kalitenko de Transparency International a expliqué que le classement tient principalement compte de la perception de la corruption dans le pays. L’Ukraine a un problème parce que la plupart des institutions de l’État ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Il y a une pénurie de cadres expérimentés dans l’administration publique. Il considérait également que le système judiciaire, également touché par la corruption, était une faiblesse.

Steven Myers du cabinet de conseil en défense Steven Myers & Associates avertit que certaines armes de l’Occident se retrouvent avec la Russie, la Chine ou l’Iran. Il a estimé que les mécanismes de contrôle de l’Ukraine étaient insuffisants.

Certains analystes militaires ont également averti que certaines armes pourraient se retrouver entre les mains de terroristes. Le niveau de corruption en Ukraine est également considéré comme un obstacle à l’entrée du pays dans l’Alliance de l’Atlantique Nord. Mais la Maison Blanche a déclaré que l’aide tomberait entre de bonnes mains. Sopko a exprimé ses doutes et sa crainte que Washington ne répète les mêmes erreurs qu’en Afghanistan, où la plupart de l’aide se retrouve entre les mains des talibans.

Les États-Unis sont de loin le plus grand sponsor de Kyiv. Institut d’économie de Kiel calculé, que l’aide militaire à la principale économie européenne a diminué ces derniers mois. Des pays comme la France, l’Allemagne ou l’Italie ont pratiquement cessé d’envoyer des armes ou de l’aide humanitaire à l’Ukraine.