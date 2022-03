Divertissement qui refuse de mourir – Dernières nouvelles du Guatemala

Photo: Fedefut

Équipe féminine de football U-20 hier a battu le même de Cuba 3-2, et par 7 points a obtenu au moins la deuxième place du groupe H, et attend ce que la Jamaïque a fait contre Haïti hier soir, pour rencontrer son rival dans la prochaine instance, qui se jouera demain. C’est déjà la meilleure Pré-Coupe du Monde pour l’équipe nationale féminine dans cette catégorie.

Il a fallu 36 minutes au bicolore pour refléter au tableau d’affichage la domination générée durant la première mi-temps du match. La faute a été commise depuis la gauche et Celsa Cruz est entrée dans la surface de réparation juste au point de penalty, où elle est arrivée juste à temps avec le ballon pour le diriger et l’envoyer profondément dans le but cubain.

Cependant, le malheur est venu à la 45e minute, lorsque l’arbitre a signalé une faute dans la surface de réparation comme un penalty, qui a ensuite été confirmé par VAR et converti en un but cubain, pour arrêter le jeu avec le score.

Les Bleus et Blancs cherchaient à reprendre l’avantage en seconde période, et Elisa Texaj avait une belle première occasion, mais son tir était bloqué par une verticale.

A la 53e minute, un tir bas évite le deuxième de Cruz, et sur la contre-attaque de Texaj, le gardien surgit de nulle part pour démentir.

Dans la mi-temps suivante, un corner venu de la droite, percutant les pieds de Keyla Romero qui venait d’entrer sur le terrain, n’a pas perdu une occasion de mettre le ballon dans le but.

A la 75e minute, Cruz est entré dans la surface et, lorsqu’il a fait une passe en retrait, il a été victime d’une faute, qui a immédiatement écopé de la peine maximale. Après un examen VAR, c’est Cruz qui s’est chargé de convertir un penalty en but et avec ses deux buts, le score était de 3-1.

Celsa Cruz (9) a inscrit un doublé, et est le meilleur briseur de filet du bicolore.

Pour le bicolore, il semblait que la fin du match serait une formalité, mais l’erreur de la gardienne Fabiola Montenegro a permis à Espinosa de trouver un ballon perdu dans une petite surface et de l’envoyer à la rescousse pour la finale 3-2, car il n’y en avait plus. l’heure au chronomètre.

Le Guatemala jouera les huitièmes de finale, s’il termine premier du groupe, ses rivaux seront les Bermudes ; Pendant ce temps, si la Jamaïque bat Haïti, elle devra attendre la deuxième position du groupe F qui est disputée par la Guyane, le Honduras et le Panama.