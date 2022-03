Guerre ukraino-russe, les dernières infos en temps réel : l’actualité du jour 3 mars

Le huitième jour de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’actualité en temps réel. L’accord sur le corridor humanitaire en est aujourd’hui au deuxième cycle de négociations entre les délégations de Moscou et de Kiev. Les dernières nouvelles sur les combats qui ne s’arrêtent pas : Kherson aux mains des Russes, dans les attaques de Tchernihiv contre des écoles et des maisons.

22h35 – « L’invasion de la Russie a eu un impact énorme sur le plan humanitaire. Nous voyons le potentiel de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité« Le haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré sur Twitter.

22.18 – « Nous ne sommes pas en guerre contre Poutine, nous soutenons le peuple ukrainien, l’armée et les institutions qui ont le droit à l’autodéfense ». Telle a été la réponse du ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio lors d’un entretien à Piazza Pulita sur La 7.

22.03 – Le maire de la ville ukrainienne de Kherson Ihor Kolykhaiev exhorte les gens à cesser de piller et de voler des vivres. « Cette ville a besoin de produits alimentaires et industriels, en particulier pour les couches les plus vulnérables de la population. J’en appelle à tous les propriétaires de supermarchés, de grands magasins, d’épiceries et à tous ceux qui trouveront ce message utile. La ville est prête à prendre le contrôle du reste produits. » Nous garantissons qu’il arrivera là où on l’attend le plus maintenant : les hôpitaux, les orphelinats, les retraités, les pauvres, les familles avec de nombreux enfants, etc. « , a déclaré Kolykhaiev dans un message sur Facebook.

21.54 – Président russe « Je ne veux pas porter d’accusations ou d’offenses personnelles », mais « je répète que la guerre de Poutine en Ukraine est terrible et doit être arrêtée en amenant les parties à la table et en trouvant une solution pacifique par la diplomatie ». C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, à ‘Piazzapulita’ à La7.

JAM 21:37 – « Ce sont de vrais réfugiés à accueillir, pas de demi-faux réfugiés ». Ainsi Matteo Salvini sur Dritto et Rovescio sur Rete4.

21.16 – « Tant que Poutine poursuivra ses attaques barbares contre des citoyens ukrainiens innocents, nous continuerons à utiliser toutes les forces à notre disposition. infliger un maximum de souffrances économiques à Poutine et à sa machine de guerre« C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, commentant les sanctions imposées en Grande-Bretagne au milliardaire russe mais ouzbek Alisher Usmanov et à l’ancien vice-Premier ministre russe, Igor Shuvalov. Johnson, rapporte la BBC, définit Usmanov et Shuvalov comme des « collègues de le Kremlin ».

JAM 21.10 – « Nos As défendent héroïquement nos cieux. Mais la Russie a l’avantage. Chers partenaires qui n’ont pas fourni d’avions de chasse à l’Ukraine : comment dormez-vous lorsque des enfants ukrainiens sont sous les bombes à Marioupol, Kherson, Kharkiv et dans d’autres villes ? Vous pouvez prendre cette décision maintenant. Faites-le ! », a écrit sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, réitérant une demande de réception d’avions militaires de la part de ses alliés.

MINERAI 20.56 – En quelques minutes, les sirènes ont de nouveau retenti à Kiev. Rapports des médias locaux.

20.47 – Depuis les États-Unis sanctions contre le cercle restreint de Poutine depuis l’époque de St. Pétersbourg. La liste comprend des milliardaires et des associés de Poutine de l’époque de St. Petersburg, Nikolai Tokarev Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergei Chemezov. Igor Shuvalov, Yevgeniy Prigozhin avec leurs familles, Outre le porte-parole, Dmitry Peskov, le milliardaire d’Ouzbékistan, Alisher Usmanov, a également été sanctionné.

20.39 – Les sanctions imposées à la Russie pour l’invasion de l’Ukraine « ont eu un impact majeur ». C’est ce qu’a déclaré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche. Le but de « de lourdes sanctions économiques contre Poutine et tous ceux qui l’entourent« est » de refuser l’accès à la technologie et aux institutions financières mondiales « , explique Biden, selon lequel l’objectif est de « maximiser l’impact sur Poutine et la Russie et de minimiser les dommages et les pertes pour nos alliés et amis ». autour du monde ».

HEURE 20.31 – « L’Ukraine se cache dans le métro allez missiles tirés sans discernement « depuis la Russie. Cela a été transmis par le président des États-Unis, Joe Biden, lors de la transmission de nouvelles sanctions contre les oligarques russes.

20.21 – L’armée américaine a été créée canal pour communiquer directement avec les soldats russes afin d’éviter les « erreurs de jugement » et une possible escalade entre les forces armées des deux pays autour de l’Ukraine. NBC a rapporté, notant que les États-Unis n’avaient toujours pas de ressources militaires dans ou dans le ciel de l’ancienne république soviétique.