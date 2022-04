Deux matches internationaux importants dans le bunker de Ratisbonne – Regensburger Nachrichten

Les fans de handball peuvent déjà vivre deux matches internationaux importants à Ratisbonne dans la semaine après Pâques. Car, les vendredi 22 et samedi 23 avril, l’équipe nationale féminine allemande U18 accueillera les jeunes joueuses françaises dans la salle des Bunkerladies.



Découvrez le plus grand talent féminin du handball

Lorsque les enfants de la plus grande association de handball au monde rencontrent les champions olympiques en titre, cela peut être qualifié de moment fort. Les fans de handball et ceux qui s’intéressent au sport dans la région peuvent s’attendre à deux comparaisons des plus grands talents féminins du handball en Allemagne et en France en seulement 21 heures les 22 et 23 avril à Ratisbonne.

Aussi des événements culturels ensemble

A l’initiative de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (DJFW), un match amical de handball entre les équipes nationales de jeunes des deux pays se déroule depuis de nombreuses années. En plus des trois comparaisons sportives, il y a toujours des événements culturels partagés dans le programme. Ratisbonne peut s’appeler un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et offre des conditions idéales pour cela. La capitale du Haut-Palatinat accueillera les équipes nationales d’Allemagne et de France U18 du lundi 18 avril au samedi 23 avril. Un patron de comparaison intéressant est l’Association bavaroise de handball.

Important pour la Coupe du monde en Géorgie

L’entraîneur national des U18, Gino Smits, a nommé 16 joueurs pour cette semaine. En ce qui concerne la Coupe du monde, qui se déroulera en Géorgie du 2 au 14 août, il est bien sûr important que les joueurs se recommandent. La composition de l’effectif est un « processus continu sur un an et demi », durant lequel on est toujours à l’affût et on évalue aussi en continu les performances grâce à des études vidéo.

Effectif provisoire du DHB :

Marie Weiss (TuS Metzingen), Sarah Hübner (Berliner TSC), Lea Walkowiak (HC Erlangen), Emy Jane Hürkamp (Frankfurter HC), Merle Albers (BV Borussia 09 Dortmund), Sophie Pickrodt (TSV Bayer 04 Leverkusen), Merja Wohlfeil ( TV Hanovre-Badenstedt), Jana Haas (HSG Bensheim Auerbach), Gianina Bianco (SG BBM Bietigheim-Bissingen), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Matilda Ehlert (SG BBM Bietigheim-Bissingen), Leoni Baßiner (Füchse Berlin), Lotta Röpcke (HC Leipzig), Maja Schönefeld (Buxtehuder SV), Evi Valsama (TV Nellingen), Tabea Wipper (HC Leipzig)

Aperçu du rendez-vous

Mercredi 20 avril, 19h00 : Isarena, Ismanig

Vendredi 22 avril, 19h00 : salle de sport ESV, Dechbettener Brücke 2, 93051 Regensburg

Samedi 23 avril, 16h : Salle de sport ESV, Dechbettener Brücke 2, 93051 Regensburg

ESV 1927 Regensburg attend avec impatience le duel

L’organisateur des matchs internationaux à la salle de sport de l’ESV est l’ESV 1927 Regensburg. La seule équipe féminine bavaroise de Bundesliga s’est imposée à plusieurs reprises au cours des dernières années en tant qu’organisateur de matches internationaux de jeunes et de jeunes en collaboration avec la ville de Ratisbonne. « Nous sommes ravis de réunir deux des plus grands talents de la nation allemande et française du handball et espérons que les fans de handball et de sport ne manqueront pas cette opportunité », a déclaré le directeur sportif de l’ESV 1927 Regensburg, Robert Torunsky.

Informations sur les billets

Le prix des billets par jour de match est de cinq euros pour les concessionnaires (écoliers à partir de sept ans, étudiants, retraités et personnes handicapées) et de sept euros pour les adultes. Les billets pour les matchs à Ratisbonne peuvent désormais être envoyés par e-mail à Cette adresse e-mail est protégée du spam! Pour afficher JavaScript doit être activé ! pré commandé.

ESV 1927 Ratisbonne / Hans Christian Wagner / RNRed