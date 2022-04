L’Europe centrale construit un nouveau réseau hydrogène, les Tchèques ne l’ont pas rejoint – EURACTIV.cz

Les capitales offrent un aperçu unique des événements des pays européens.

BRATISLAV BUKAREST BUDAPEST VARSOVIE

L’Europe centrale construit un nouveau réseau d’hydrogène. Les exploitants de réseaux de transport de gaz naturel de Slovaquie, de Roumanie, de Hongrie et de Pologne ont entamé une coopération pour renforcer le réseau hydrogène d’Europe centrale.

Dans le cadre de l’accord de partenariat, les entreprises coopéreront également dans la décarbonisation, le développement du gaz vert et l’exploration du CO2.

L’idée de ce partenariat est venue du gestionnaire de réseau de transport roumain Transgaz, qui a ensuite été rejoint par le polonais Gaz System, le slovaque Eustream et le hongrois FGSZ. Les opérateurs tchèques n’en font pas encore partie, mais quatre participants ont signé un mémorandum dans lequel ils demandent aux autres opérateurs de la région de les rejoindre.

Leurs objectifs incluent le partage des meilleures pratiques dans les domaines du transport de l’hydrogène et du CO2 et de la décarbonisation de la production et des opérations d’hydrogène. Les opérateurs souhaitent également faire progresser l’application de l’hydrogène dans diverses industries. (Michel Hudec | EURACTIV.sk)

PARIS BERLIN

Le Pen veut suspendre la coopération militaire avec l’Allemagne. Le candidat présidentiel français d’extrême droite Marine Le Pen a déclaré que s’il était élu, il arrêterait tous les programmes d’armement conjoints avec l’Allemagne et proposerait à la place un changement radical des relations.

Le candidat d’extrême droite a également appelé à « l’amélioration des relations stratégiques » entre la Russie et l’Otan après la guerre en Ukraine. (Davide Basso | EURACTIV.fr)

HELSINKI

La Finlande mettra fin à son adhésion à l’OTAN avant le sommet de Madrid. La Finlande s’est rapprochée de l’OTAN lorsque son gouvernement a présenté mercredi un rapport sur l’évolution de l’environnement de sécurité. Le président Sauli Niinistö s’attend à ce qu’une décision d’adhésion soit prise avant le sommet de l’OTAN à Madrid en juin.

Ce rapport vise à fournir au Parlement un débat approfondi sur les politiques étrangère, de sécurité et de défense. Bien qu’il ne contienne aucune instruction ou argument politique, il souligne le processus parlementaire rapide qui pourrait aboutir à des demandes d’adhésion à l’OTAN ce printemps. (Pekka Vantinen | EURACTIV.com)

STOCKHOLM

Les démocrates suédois négocieront l’adhésion à l’OTAN. La présidence sociale-démocrate suédoise tiendra une réunion importante le 24 mai pour discuter de l’adhésion à l’OTAN.

De plus, mercredi 13 avril, des informations ont révélé que la Première ministre sociale-démocrate Magdalena Andersson demandait à la Suède de rejoindre l’OTAN en juin de cette année. La demande devrait être soumise à une réunion de l’OTAN à Madrid le 29 juin. (Charles Szumski | EURACTIV.com)

VARSOVIE

La Pologne soutient l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et à l’OTAN dès que possible. Selon 95% des Polonais, l’Ukraine devrait rejoindre l’UE et 90% pensent qu’elle devrait également devenir membre de l’OTAN. Environ 45% pensent que l’adhésion de l’Ukraine aux deux organisations devrait avoir lieu le plus tôt possible. C’est selon un sondage réalisé mercredi par Kantar Public. (Bartosz Sieniawski | EURACTIV.pl)

Vous pouvez trouver d’autres sections d’actualités de toute l’Europe sur nous Site partenaire EURACTIV.com.

Vous souhaitez recevoir Les Capitals régulièrement dans votre boîte mail ? Client.