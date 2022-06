Deux championnats sur la lune. Le premier essaim de mini-robots et le Mexique pour la première fois

Le Mexique prévoit d’envoyer cinq petits robots sur la Lune plus tard cette année dans le cadre de sa première mission en orbite terrestre. Tout le monde doit peser environ 60 grammes et a une moyenne de 12 centimètres. La surface de la lune leur permet de traverser une paire de roues encastrées dans leurs corps circulaires. Et il existe également des capteurs et des composants électroniques petits mais sensibles qui sont alimentés par l’énergie d’un seul panneau solaire.