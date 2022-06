Qui marque des buts en demi-finale est un secret. Les deux vice-champions du monde doivent disparaître

En 1962, le footballeur tchécoslovaque est revenu de la Coupe du monde au Chili avec une médaille d’argent en tant que héros national. Cependant, la situation politique des années suivantes ne leur a pas été favorable.

Après l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie, deux membres du célèbre parti de Vytlačil sont restés à l’étranger. Ils sont devenus indésirables pour le régime. L’ignoble paria doit être oublié.

Dans le même temps, ni Josef Kadraba ni Adolf Scherer n’émigrent pour des raisons politiques. Ils y vont pour leur bonheur. Cependant, les autorités communistes ne s’y sont pas intéressées. Ils ont jeté une malédiction sévère sur les deux garçons d’argent du Chili.

Kadraba : Honoré de travailler

Il a eu une brillante carrière en championnat, marquant des buts dans cinq clubs, un total de 117. il a réalisé son rêve d’enfant – jouer au Slavia Prague.

« Toute ma génération voulait jouer avec Josef Bican, ou au moins porter son maillot du Slavia », explique-t-il pourquoi il s’est engagé dans le club en 1965, revenant dans l’élite après trois ans de martyre. Et il l’a presque conquis en tant que recrue.

Ce n’était pas purement un événement caritatif, il a reçu de l’argent assez décent pour le transfert de Kladno, le montant a été collecté par le nouveau Département de l’amitié slave et l’acteur Martin Růžek, où des artistes et d’autres personnalités sociales bien connues ont maintenu l’union. comité lié par la transcription alors n’a pas atteint – fournir un soutien et de renforcer le prix qu’il mérite.

Lorsque le descendant de Rakovník décide de mettre un terme à sa grande carrière de footballeur, il semble qu’il vivra avec la gloire d’un international célèbre qui mérite sa patrie et jouit du respect en général.

En 1967, Polytechna (une société de négoce étrangère) l’envoie à Vienne, où il travaille pour Ford, qui emploie également sa femme Alena comme commis. Ils avaient un permis de séjour officiel en Autriche prolongé jusqu’en 1972. Cependant, lorsque les Tchèques ont insisté pour retourner dans leur patrie, Kadrab a décidé de ne pas le faire. Ils avisèrent les autorités par lettre du 25 août 1972. Ils devinrent des émigrants.

Ils s’installent à Witlipesse à Vienne. Avec son revenu mensuel de moins de 9 000 shillings et sa femme environ mille shillings de moins, ils n’ont certainement pas ressenti le pire. Cependant, pour l’establishment socialiste, ils sont devenus des criminels, des ennemis directs du peuple. En avril 1974, ils ont été condamnés à trois ans sans condition en vertu de l’article 109/2 du code pénal pour congé illégal.

Josef Kadraba Né le 29 septembre 1933 à evničov – décédé le 5 août 2019 à Prague Équipe nationale de Tchécoslovaquie : 17 matchs, 9 buts Sokol Rakovník (1945–1953), Slavoj Liberec (1953), Tankista Prague (1954–1955), Sparta Prague (1955–1957), SONP Kladno (1958–1965), Slavia Prague (1965–1967), SC Hinteregger / Autriche (1967–1973), HAC Vienne/Autriche (1973–1974), Slovan Vienne/Autriche (1974–1979) Représentant de la Tchécoslovaquie : 1958-1963 (17/9) Argent de la Coupe du monde 1962 Club de ligue des Gunners (117 buts) 55 SONP Kladno, 25 Slavia Prague, 23 Sparta Prague, 11 Tankista Prague, 3 Slavoj Liberec

Au cours des années suivantes, ils n’ont pas obtenu de visas d’entrée à plusieurs reprises, bien que les deux époux soient devenus citoyens autrichiens, ils n’ont pas eu la possibilité de rentrer chez eux ni d’assister aux funérailles de leurs proches. En novembre 1976, ils ont demandé la possibilité d’expulsions supplémentaires, sous réserve d’un paiement relativement important. Bien qu’ils aient été disposés à payer le montant demandé, la demande n’a pas été accordée, de sorte qu’ils n’ont pu visiter officiellement leur pays d’origine qu’en novembre 1989.

Avant cela, cependant, ils ont été graciés par l’amnistie du président Gustav Husák le 5 mai 1974. Kadraba s’est rendu dans son pays d’origine avant le changement de novembre, mais à Brno, il s’était lui-même enregistré dans un hôtel avec un nom différent – juste au cas où.

Numéro d’enregistrement au Chili 2

Comme son coéquipier Scherer, Kadrab a été autorisé à rejoindre les Gunners avant le changement révolutionnaire. En 1988, le dirigeant soviétique de l’époque, le secrétaire général du Parti communiste progressiste, Sergueï Gorbatchev, a décidé de se réconcilier avec son passé cruel et la soi-disant perestroïka. Sa réflexion tomba également sur la Tchécoslovaquie.

Kadraba n’a pas caché sa présence à Vienne. « Je le voyais tous les jours, c’était un grand fan du Rapid », se souvient Antonín Panenka, qui a porté le maillot du club de Vienne en 1980-1985, que ses prédécesseurs sous le maillot de l’équipe nationale n’ont pas vécu dans l’illégalité. Et à première vue, il était évident de qui il s’agissait. Il conduit le W Chile 2.

Le symbolisme l’accompagne constamment. Lorsqu’en 2012, à l’occasion du 50e anniversaire du championnat au Chili, ses participants ont reçu un prix de 50 000 couronnes du représentant de l’époque, Kadraba a converti en euros le montant qui irait sur son compte. Le montant est de 1 934 euros. Commémorant ainsi l’année du premier match final de la Tchécoslovaquie aux championnats du monde.

Scherer : Appel du cœur

Employé du ministère de l’intérieur

Après l’école primaire, le tireur à trois buts du parti chilien Adolf Scherer a étudié comme serrurier mécanique au dépôt ferroviaire de Vrútky, et après avoir obtenu un certificat d’apprentissage, il a rejoint l’armée du ministère de l’Intérieur en 1957. Après la guerre, il est rentré chez lui, mais a été attiré au Red Star à Bratislava, d’abord en tant que fonctionnaire.

En novembre 1959, cependant, il signe un engagement et devient membre du SNB, d’abord au grade de doyen ; à l’automne 1960, il est promu au grade de sous-lieutenant. Après le succès aux Championnats du monde au Chili, il a déposé une demande de licenciement et a été licencié à partir de septembre dernier de la même année. Il était encore marié pendant la guerre et a épousé Mlle Matilda Holková, avec qui il a deux enfants.

Engagement français et saut à la maison

Lorsque la glace commence à fondre dans la société en janvier 1968, il se dirige vers l’équipe de France Nîmes Olympique à l’hiver 1968.

En 1972, après avoir obtenu un permis de travail, il rentre chez lui en Slovaquie et joue brièvement pour la deuxième ligue de Strojárne Martin. Après six mois, il a décidé de terminer le reste de sa carrière et de sa vie selon ses propres conditions. À l’usine, il a coupé le bureau comptable de l’entreprise de 6 heures du matin à la fin des heures de travail sans dérogation. De la même manière, les revenus ne sont pas géniaux, les perspectives sont en fait nulles, il finira probablement quelque part dans la compétition inférieure en tant qu’entraîneur.

Il était divorcé à l’époque et il n’y avait personne dans son pays natal pour s’occuper de lui, alors lors d’un match d’exhibition électorale de la ligue contre les légionnaires à Nîmes, en France, il est resté et n’est jamais revenu.

On lui a donné une clause de sortie, mais il ne l’a pas manquée et ses rêves de douce France allaient s’évanouir. Dès que l’avion à destination de Paris a décollé de la piste de Bratislava, un garde de police est arrivé dans le hall de départ pour le retenir avant le voyage. Seules quelques minutes ont décidé de son futur parcours de vie avec l’étiquette d’immigrant.

Adolf Scherer Né le 5. 5. 1938, Priekopa. Représentant de la Tchécoslovaquie : 1958-1964 (36/22) Locomotives Vrútky (1953–1957), H Bratislava (1957–1962), Slovnaft Bratislava (1962–1965), Lokomotíva Košice (1965–1966), VSS Košice (1966–1969), Nîmes Olympique / France (1969–1972), Strojárne Martin (1972), Olympique Avignonnais / France (1973-1975) Argent du Championnat du monde 1962, bronze du Championnat d’Europe 1960, Ligue tchécoslovaque 1958/1959, meilleur buteur de la Ligue tchécoslovaque 1961/1962 – 24 buts Club de ligue des Gunners (151 buts) 72 H Bratislava, 27 Slovnaft Bratislava, 26 VSS Košice, 23 Olympique Names, 3 Lokomotíva Košice

Il a également été attiré en France par une nouvelle relation, qu’il a construite à Nîmes lors de ses fiançailles judiciaires. Il s’est marié une seconde fois et a eu un fils Rudolf et une fille Anne avec sa femme Nadija. « Je n’y suis pas allé pour des raisons politiques, je ne me suis jamais soucié de la politique », a-t-il dit à plusieurs reprises, expliquant ses raisons d’aller en France. « Je suis mon cœur », a-t-il déclaré, ne cachant pas la force de sa relation avec son nouveau partenaire français.

Victoire sans tireurs

L’appareil sécuritaire du régime communiste leur a vraiment glissé entre les doigts, les mocipans ne pouvaient plus lui en vouloir. Ils se sont vengés du mieux qu’ils ont pu. « Ils ne m’ont même pas laissé aller aux funérailles de mon père », a déclaré Scherer, en ce qui concerne la haine idéologique.

Il devrait disparaître complètement des chroniques. « Ils m’ont frotté aussi fort que j’ai pu », se souvient-il, essayant de l’effacer de la conscience des fans. « Il a été écrit sur le championnat au Chili que nous avons remporté avec l’Espagne après le but de tibrányi, le match avec le Brésil s’est terminé 0: 0, avec le Mexique nous avons perdu 1: 3, le but a été marqué par Mašek. En quart de finale, nous avons battu Hongrie 1-0, mais je ne me souviens plus que j’ai marqué un but. Et la demi-finale avec la Yougoslavie ? Un troisième Kadrab, un autre émigré, a ajouté à mes deux coups sûrs. Trois buts en demi-finale sans buteur », a-t-il simplement rit des bêtises communistes.