Dernières nouvelles de l’Ukraine. Pentagone: le retrait de la Russie de Kiev se repositionne, la menace n’est pas terminée

14:44

Le maire Chernihiv, assiégé mais nous n’abandonnons pas

« Cela fait trois semaines que Tchernihiv être entouré. Jusqu’à présent, environ la moitié de la population, environ 100 000 personnes, a décidé de rester pour soutenir nos forces armées. Nous n’abandonnerons pas et nous resterons forts aussi longtemps que nous le pourrons ». Parler c’est Vladislav Atrohenkole maire de Chernihiv, une ville située au nord-est de Kiev près de la frontière avec la Biélorussie, a pris la parole en premier lors du « marathon des autorités locales unies pour la paix », organisé par le Conseil de l’Europe et plusieurs partenaires ukrainiens, où les premiers citoyens de différentes petites et grandes régions de pays en guerre et maires de villes -ville d’Europe du Nord.

« À Tchernihiv, 72 % de la population parle russe, il y a de nombreux soldats russes à la retraite ainsi que des Biélorusses. Il n’y a pas de fascistes ici », a déclaré Atroshenko, après avoir relaté les bombardements qui ont détruit les banlieues et frappé sans discernement les écoles, les hôpitaux et les lieux servant à la distribution des produits de première nécessité aux citoyens.

Echo Oleksandr Korinnyi, maire Novoukrainka, une ville de 16 749 habitants du centre de l’Ukraine, explique que, compte tenu des difficultés à capturer les grandes villes, « l’ennemi a détruit les petites villes et arrêté et tué le maire parce qu’il s’était rendu compte que le gouvernement local était prêt à riposter ». Comme d’autres anciens citoyens et adjoint au maire de Kiev, Korinnyi a appelé ses collègues de l’UE à faire entendre leur voix et à convaincre le gouvernement d’aider l’Ukraine, car « il y a encore des politiciens en Europe qui ne sont pas conscients de ce qui se passe ». Une autre demande répétée à plusieurs reprises était d’arrêter tout jumelage avec des villes russes, comme l’a fait Tallinn, la capitale de l’Estonie.

