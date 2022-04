Ils demandent un procès contre l’ancien footballeur Cuauhtémoc Blanco pour enrichissement illégal

L’ancien joueur historique de l’équipe nationale américaine et mexicaine, aujourd’hui gouverneur de Morelos, est aux portes du processus judiciaire, qui a été demandé par le procureur anti-corruption de l’État.

Ancien footballeur du Club América et de l’équipe nationale du Mexique, qui a été gouverneur de l’État de Morelos, au Mexique, Cuauhtémoc Blanco Il a été jugé dans le cadre d’une enquête menée par le bureau du procureur spécial de Morelos pour la lutte contre la corruption, qui a déposé une plainte contre lui au Congrès de l’État pour trois chefs d’accusation de crime inculpés contre lui depuis 2014.

Selon « El Sol de México », les crimes pour lesquels ils tentent d’ouvrir un procès contre l’ancien ariete mexicain sont des crimes d’exercice de fonction et de falsification de documents, plus d’escroquerie et de falsification de procédure, ainsi que pour enrichissement illégal. et fausses déclarations devant les Autorités.

Edgar Nunez Urquiza Le procureur adjoint du bureau du procureur anti-corruption, qui a fait la demande, a déclaré aux journaux mexicains que le processus à suivre (similaire à celui d’El Salvador) est que la pétition entre en plénière, aille à la commission de gouvernance et à un jury, qui déterminera si le procès est légal ou non., si bien qu’au final les députés ont voté pour ou contre.

Outre les allégations d’enrichissement illicite au cours de son règne, l’un des principaux crimes de la demande du tribunal réside dans la falsification de documents l’accréditant en tant que citoyen de Morelos pour concourir, en 2015, pour le poste de maire de Cuernavaca pour les disparus. organisme. Parti démocrate (PSD). ), et en 2018, par le gouvernement Morelos sous l’acronyme de Social Encounter Party (PSE), Morena et PT.

Gerardo Becerra Chávez de Hita, Une ancienne conseillère anti-corruption du gouvernement Cuauhtémoc a déclaré que le dépôt d’une plainte pour corruption était une étape importante et que s’ils considéraient le procès comme légitime, Blanco paierait l’intégralité du processus judiciaire sur ses fonds et ne pourrait pas utiliser les ressources fédérales. Donc. .

Enfin, il faut dire que la coalition au pouvoir est minoritaire au congrès local (9 contre 11), donc les chances que le procès passe à l’étape finale pourraient être délicates, ce qui laisserait expirer le mandat de l’ancien joueur, c’est-à-dire jusqu’en septembre 2024.

Blanco a été le premier joueur mexicain à marquer lors de trois Coupes du monde (France ’98, Corée-Japon ’02 et Allemagne ’06) et l’un des quatre footballeurs « Tri » à marquer lors de deux Coupes du monde consécutives (1998 et 2002) , il a également été le meilleur buteur de Ronaldinho en Coupe des Confédérations, avec neuf buts chacun. Il a remporté une ligue et deux coupes des champions de la Concacaf avec América.

