Dernières nouvelles de l’Ukraine. L’ambassade d’Italie à Kiev a rouvert. Biden n’ira pas en Ukraine pour l’instant

13:09

Près de 5 millions d’Ukrainiens ont fui, plus de 2,75 millions en Pologne

Près de cinq millions d’Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de l’invasion russe et plus de 2,75 millions ont fui vers la Pologne : l’ONU et les gardes-frontières polonais l’ont annoncé. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, en plus des citoyens qui ont fui à l’étranger, 7,1 millions de personnes supplémentaires ont fui leur foyer mais sont toujours en Ukraine, rapporte le Kyiv Independent.

Affiche anti-guerre devant le parc royal Lazienki à Varsovie, Pologne, (EPA/Albert Zawada POLAND OUT)

Aujourd’hui également, les gardes-frontières polonais ont annoncé – rapporte la BBC – que depuis le 24 février, plus de 2,75 millions de réfugiés ont franchi la frontière. Cependant, ces dernières semaines, ce flux a ralenti et le nombre de personnes retournant en Ukraine a augmenté. Jeudi, 26 800 personnes sont entrées en Pologne, soit 8 % de plus que mercredi, mais des niveaux bien inférieurs au record de 142 300 établi le 6 mars.

