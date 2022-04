Dernières nouvelles de l’Ukraine. Kremlin : l’opération pourrait bientôt se terminer

Engagement des États-Unis dans des centaines de drones et d’armes antichars. Ursula von der Leyen et Borrell en mission à Kiev et Bucha. Une gare de Kramatorsk utilisée pour évacuer les civils est bombardée : plusieurs dizaines de morts, dont des enfants. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que les « opérations spéciales » de la Russie en Ukraine pourraient prendre fin dans un « avenir prévisible ».