Varsovie convoque l’ambassadeur de France en Pologne après la déclaration de Macron.

« NCe qui suit est une déclaration contenue dans une interview du président de la République française, Emmanuel Macron, au journal Le Parisien, ministre [dos Negócios Estrangeiros polaco] Zbigniew Rau a décidé de convoquer l’ambassadeur de France », a déclaré un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères sur Twitter.

Dans une interview au quotidien Le Parisien jeudi, le président français a accusé le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki d’être « un antisémite de droite qui interdit les personnes LGBT ».

Macron a également accusé le chef du gouvernement polonais d' »interférer avec la campagne politique de la France », pointant sa proximité avec sa rivale d’extrême droite à l’élection présidentielle prévue dimanche, Marine Le Pen.

Telle était la réaction de Macron aux propos du chef du gouvernement nationaliste polonais, qui lui reprochait, lundi, plusieurs conversations téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine.

« Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu’avez-vous obtenu ? Nous ne discutons pas, nous ne négocions pas avec les criminels. Les criminels doivent être combattus », avait alors déclaré Morawiecki.

