Dernières nouvelles de la guerre Russie Ukraine: offensive à l’Ouest, le maire de Melitopol enlevé

Rome, 11 mars 2022 – Guerre entre Ukraine et Russieor, le seizième jour de l’affrontement, il y a eu un combat sur plusieurs fronts: militaire, peu coûteux e médias. Pendant ce temps, la situation humanitaire dans le pays au centre du conflit est désormais désespérée.

sommaire

Les troupes de Moscou sur le champ de bataille ont continué d’avancer vers Kiev, atteignant environ 5 kilomètres. Des images satellites montrent que le très long convoi russe aperçu ces derniers jours est ouvert dans les environs de la capitale (deuxième l’intelligence britannique Moscou prépare une nouvelle attaque contre la capitale). Influencé ce matin Loutskpremière attaque dans le nord-ouest de l’Ukraine, e Dnipro, où un jardin d’enfants et un immeuble ont également été bombardés. Ce maire de MelitopolIvan Fedorov, enlevé dans le centre-ville alors qu’il distribuait de l’aide humanitaire à la population, alors que la situation à Marioupol reste dramatique, assiégée, avec plus de 1 200 personnes tuées dans les rues, et dont personne n’a réussi à sortir en envisageant de continuer défaillance du corridor humanitaire. La nuit, le nouveau bombardement russe du nord-est sur la ville portuaire ukrainienne Mykolaïv en mer Noire, au nord de la Crimée, comme l’a déclaré sur Telegram le gouverneur régional, Vitaly Kim.

Apprendre encore plus: « Des civils massacrés ? Poutine s’en fiche. Des mercenaires vont massacrer »

Pendant ce temps, Moscou a approuvé l’utilisation d’env. 16 mille bénévoles ça viendra de Moyen-orient (« L’Occident ne cache pas ses mercenaires »), et des fournitures d’armes saisies d’Ukraine au Donbass pro-russe. Les États-Unis ont mis en garde contre une « nouvelle escalade d’agressions injustifiées ». Et le département d’État américain s’est adressé à tous les citoyens américains se rendant en Ukraine, y compris ceux qui participeront aux combats, les avertissant du risque très réel d’être capturés ou tués.

Entre-temps, la crainte d’un accident nucléaire est également renouvelée : l’Institut de physique et de technologie de Kharkiv, qui abrite un réacteur nucléaire expérimental. En outre, l’Agence internationale de l’énergie atomique affirme avoir perdu toutes les lignes de communication avec les centrales électriques inutilisées en Tchernobyl, aux mains des Russes. Le président d’Aea, Mariano Grossi, a annoncé une « inspection physique » des sites nucléaires ukrainiens, rapporte la BBC. Agence de renseignement du ministère Défense britannique sur son profil Twitter, il a averti : « La Russie restaure et repositionne sa force sur le terrain pour nouvelle attaque dans les jours suivants. Cela peut également inclure des opérations contre la capitale Kiev‘Bureau du Haut Commissaire Elle-il-ça pour les droits de l’homme (Ohchr) de mettre en garde a « reçu des rapports crédibles surutilisation de bombes à fragmentation par les troupes russes également dans les zones peuplées d’Ukraine ».

Kiev : « Via donne e bambini da Kharkiv, Donetsk e Louhansk »

Dans le domaine économique, Russie de plus en plus isolé: Washington (prêt à voter un prêt de 13,6 milliards de dollars à l’Ukraine) entend mettre fin à des relations commerciales normales, dans le but, avec le G7 et l’Union européenne, de mettre en place des ruptures commerciales avec les lois nationales de chaque pays. Les sanctions sont lourdes, mais kremlin il a été communiqué qu’il n’y a pas condition par défaut de Russie, a écrit Tass.

donner Versailles, où les dirigeants de l’UE se sont rencontrés, sous la présidence française, un communiqué conjoint a été publié dans lequel 27 chefs d’État et de gouvernement ont appelé la Russie à arrêter les opérations militaires, à garantir l’accès humanitaire et la sécurité des centrales nucléaires. En revanche, la demande d’adhésion présentée par Kiev suit sa procédure, non accélérée : « Le Conseil a invité la Commission à se prononcer sur cette demande conformément aux dispositions pertinentes de l’accord. En attendant et sans délai, nous renforcerons encore nos relations et nous approfondirons notre partenariat pour aider l’Ukraine à poursuivre sa voie européenne. » Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère Joseph Borell il a déclaré que « l’Union européenne a décidé d’allouer un autre 500 millions d’euros supplémentaires pour le soutien militaire à l’Ukraine. Nous doublerons la contribution de la Facilité européenne pour la paix Chine reste défiant les sanctions, que Pékin définit comme « un dommage à la reprise mondiale ». Zelenski cependant, il est déçu. « Nous savons ce qu’ils disent, qui intervient, qui nous soutient, qui se tait et qui essaie de faire des mots qui ne suffisent pas à l’Ukraine : nous avons besoin de plus de puissance. Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré à propos de l’Union. sommet Europe. « Les décisions des politiciens doivent correspondre à l’humeur du peuple, parmi lequel il y a beaucoup de soutien : au moins 60% des Européens sont pour. L’UE devrait faire plus pour nous. Nous l’attendons », a-t-il ajouté. Zelenski.

Levée de fonds du Groupe Monrif pour l’Ukraine

Dans un avion les médias sont un échange d’accusations: voler demandé de tenir une réunion Conseil de Sécurité de l’ONU dénoncer la fabrication armes biologiques en Ukraine, avec le soutien des États-Unis. Président ukrainien Volodymyr Zelenski il a rejeté les accusations de la Russie : « Je suis un digne président d’un pays, une nation digne. Et un père de deux enfants. Et aucune arme chimique ou autre arme de destruction massive n’a été développée sur ma terre », dit-il dans la vidéo. Zelensky, d’autre part, a exprimé sa crainte qu’une attaque aux armes chimiques puisse provenir du côté russe, ainsi que du Premier ministre britannique Boris Johnson qui, dans une interview avec Sky News, a indiqué que ce sera « à la mode » Poutine utilisant ce type de méthode. Mais si Moscou utilise des armes chimiques et biologiques, on ne sait pas quelle réponse viendra des États-Unis, et de toute façon Joe Biden cela ne signifie pas envoyer des troupes américaines combattre en Ukraine et déclencher une nouvelle guerre, a déclaré la Maison Blanche.

Le cauchemar de la méthode d’Alep. Dan Arpino : « C’est pourquoi Poutine attend pour frapper »

je deux millions et demi personnes qui ont fui l’Ukraine depuis le 24 février, ont annoncé les Nations unies. Hier à travers le couloir de l’humanité sur 100 mille personnes ils ont été déplacés vers une zone plus sûre. Qui échoue toujours Marioupol et Volnovakha (sud-est), parce que vous entourez. Le président ukrainien Zelensky a accusé à plusieurs reprises l’armée russe d’empêcher l’évacuation des civils, tandis qu’aujourd’hui la vice-première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, a lancé un nouvel espoir : enfin ouvert réussi à devenir le couloir de la ville portuaire assiégée. Population de donbass, l’agence Tass estime que plus de 220 000 personnes ont été évacuées vers la Russie. « Parmi eux, 50 000 enfants. Plus de 193 000 personnes sont arrivées en Russie depuis Donetsk et Lougansk depuis le 18 février », ont indiqué les autorités des républiques séparatistes autoproclamées. D’autres, au moins 30 000, ont fui par les ruelles des régions de Belgorod, Briansk, Koursk et Crimée.

Guardian, qui est le tireur d’élite canadien en Ukraine et pourquoi est-il le plus meurtrier au monde

Et le nombre de morts s’aggrave. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksy Reznikov, l’armée russe a tuer plus de civils que de soldatsce. Et selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le 9 mars, ils avaient 549 civils tués Ukraine et 957 blessés. Lors de l’invasion, 63 hôpitaux ont été endommagés, a déclaré le ministre de la Santé Viktor Lyashko. La commissaire ukrainienne aux droits de l’homme, Lyudmila Denisova, a fait état sur les réseaux sociaux d’au moins 78 enfants morts depuis le début du conflit, ajoutant qu’il était impossible d’établir un nombre exact de victimes. Marioupol et Volnovakha, et dans toute la région de Donetsk, tandis que les données d’Irpin et de toute la région de Kiev sont incomplètes. Jusqu’à présent dans la région Kharkiv 201 civils sont morts, dont au moins 11 enfants, a rapporté le Kyiv Independent citant des sources policières locales, selon lesquelles seulement au cours des 24 dernières il y a eu 10 victimes (3 enfants) parmi les civils.

Un drone militaire s’écrase à Zagreb (Croatie), « ça vient de la guerre »

La diplomatie internationale a toujours essayé d’arrêter la guerre, mais les efforts jusqu’à présent n’ont conduit qu’à certains couloirs humanitaires qui ne sont pas sûrs dans des contextes fragiles. cessez-le-feu. Mais en fait quelque chose s’est passé, si le président de la Russie, Vladimir Poutinelors d’une rencontre avec le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, reconnu « quelques progrès » dans les négociations. « Comme nos négociateurs me l’ont dit, certains changements positifs ont été obtenus », a ajouté le président russe. Et du Kremlin vient une clarification : Réunion « Personne n’exclut » entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, écrit TASS, « doit se rencontrer pour obtenir des résultats ». Zelensky pour sa part il est prêt à parler directement à Poutine, mais a annoncé qu' »il ne fera aucun compromis ». Selon un porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan, l’un des chefs d’Etat tentant la médiation, « une rencontre pourrait avoir lieu prochainement ».

Les troupes russes – le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov s’en est pris sur Twitter – se préparent à tirer depuis l’Ukraine sur le territoire biélorusse dans le but de traîner Minsk en conflit. Selon certaines sources, les bombardements ont déjà commencé, ont rapporté certains médias internationaux. Les forces armées ukrainiennes ont parlé de « provocation » et le Parlement de Kiev a confirmé que l’armée ukrainienne n’envisageait ni ne prévoyait d’entreprendre une action agressive contre la Biélorussie. Des sources rapportent que l’invasion ça peut arriver aujourd’hui.