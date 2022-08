Démare égale le record des légendes françaises avec sa sixième victoire d’étape au Giro

Messine (Italie) – Le cycliste français Arnaud Démare a remporté la cinquième étape du Giro d’Italia dans un sprint massif pour célébrer sa sixième victoire dans la célèbre course de sa carrière. Les pilotes de l’équipe Groupama-FDJ ont battu le Colombien Fernando Gaviria pour terminer à Messine, en Sicile, tandis que l’équipe locale Giacomo Nizzolo a terminé troisième. L’Espagnol Juan Pedro López défend le maillot rose de leader.

La randonnée de vingt kilomètres vers la montagne premium de deuxième catégorie a mis fin aux espoirs d’un certain nombre de sprinteurs d’élite d’aujourd’hui, à peu près à mi-chemin de l’étape. Entre autres, Marc Cavendish, vainqueur de la troisième étape en Hongrie, et Caleb Ewan n’ont pas rattrapé leur retard.

Démare faisait également partie des transfuges, mais avec le soutien de ses coéquipiers, il a réussi à revenir dans le peloton principal et à dominer le sprint final à Messine, ville natale de la star italienne Vincenzo Nibali. Avec sa sixième victoire d’étape au Giro, il a égalé les records des légendaires pilotes français Jacques Anquetil et Bernard Hinault.

« Ma victoire aujourd’hui signifie qu’en cyclisme, on ne peut pas abandonner », a déclaré Démare, qui a remporté sa première victoire de la saison. « La montée a été difficile, mais on s’y attendait. J’ai perdu beaucoup de temps, mais ensuite les garçons ont fait un excellent travail et m’ont ramené rapidement en descendant. Ensuite, nous avons travaillé dur pour garder Cavendish et Ewan à l’arrière. » il a décrit la seconde moitié de l’étape. . « Le sprint s’est bien déroulé de mon point de vue, même s’il peut sembler chaotique. J’ai été patient et j’ai commencé à finir », a-t-il ajouté.

Jan Hirt qui est classé 70e a réussi à franchir la ligne d’arrivée de la dernière étape sicilienne avec le peloton principal ainsi que le vainqueur.

Immédiatement après la ligne d’arrivée, les cyclistes se sont dirigés vers le ferry qui les emmènerait sur le continent. Jeudi, la sixième étape attend le peloton sur le parcours de 192 km entre les villes de Palmi et Scalea.

Course cycliste du Giro d’Italia – étape 5

(Catane – Messine, 174 km):

1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 4:03:56 2. Gaviria (Col./SAE Team Emirates), 3. Nizzolo (It./Israel-Premier Tech), 4. Ballerini (It./Quick- Step-Alpha Vinyl), 5. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty-Gobert), 6. Bauhaus (Allemagne/Bahrain Wins), 7. Dainese (It./DSM), 8. Tesfatsion (Erit./Drone Hopper – Androni Giocattoli), 9. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 10. Consonni (It./Cofidis), …70. Succès (CR/Intermarché-Wanty-Gobert) en même temps.

Ordre courrant: 1. López (Sp./Trek-Segafredo) 18:21:03, 2. Kämna (Allemagne/Bora-hansgrohe) -39, 3. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) -58, 4. S . Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -1:42, 5. Vansevenant (Belg./Quick-Step-Alpha Vinyl) -1:47, 6. Kelderman (Pays-Bas/Bora-hansgrohe) -1:55, 7. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -1:58, 8. Bilbao (Sp./Bahrain Victorious) -2:00, 9. Porte (Aust./Ineos Grenadiers) -2:04, 10. Bardet (Fr. /DSM) -2:06, …24. Succès -3:16.