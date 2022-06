Démare a battu Cavendish à l’arrivée et a remporté la 13e étape du Giro, López en tête | iROZHLAS

Démare a battu l’Allemand Phil Bauhaus et le rapide britannique Mark Cavendish en finale et a encore amélioré le record de France avec une huitième victoire d’étape au Giro de sa carrière. Il partageait cela avec les légendes Jacques Anquetil et Bernard Hinault depuis la victoire dans la 6e étape.

Environ une heure après le départ, le coéquipier français du DSM Romain Bardet a abandonné la course vendredi. Le quatrième homme du classement, qui a brillé dimanche 9e, a succombé à un problème d’estomac.

Le cycliste tchèque Jan Hirt, qui a terminé 40e du peloton principal vendredi, est remonté à la 14e place du classement. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux continue de faire perdre 3h09 à López.

Samedi, une étape vallonnée de 147 km avec cinq alpinismes premium des deuxième et troisième catégories attend les cyclistes, et dimanche, le peloton testera la première d’une série de cinq étapes de montagne difficiles.

Course cycliste du Giro d’Italia – étape 13 (Sanremo – Cuneo, 150 km) : 1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 3:18:16, 2. Bauhaus (Allemagne / Bahrain Win), 3. Cavendish (Brit./Quick-Step-Alpha Vinyl), 4. Gaviria (Col./ SAE Team Emirates), 5. Dainese (It./DSM), 6. Consonni (It./Cofidis), 7. De Bondt (Belg./Alpecin-Fenix), 8. Nizzolo (It./Israel-Premier Tech) , 9. Vendrame (It./AG2R-Citroën), 10. Bayer (Rak./Alpecin-Fenix), …40. Hirt (République Tchèque / Intermarché-Wanty-Gobert) tout en même temps. Ordre courrant: 1. López (Šp. / Trek-Segafredo) 54:37:23, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 3. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) les deux -12, 4. Hindley (Austr./ Bora-Hansgrohe) -20, 5. Martin (Fr./Cofidis) -28, 6. Landa (Esp. / Bahrain Victorious) -29, 7. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -54, 8. Buchmann (Allemagne/Bora-hansgrohe) -1 : 09, 9. Bilbao (Sp./Wahreïn Win) -1 : 22, 10. Valverde (Sp./Movistar) -1 : 23, …14. Coups -3:09.