ETBien que cela puisse sembler un peu pire en raison des températures actuelles de ces derniers jours, le gouvernement allemand a commencé à se préparer à un hiver très froid. Vice-chancelier et ministre de l’Économie et du Climat Robert Habeck entièrement annoncé, qui peut garantir une énergie suffisante même en cas de coupure et d’arrêt de l’approvisionnement en gaz russe de l’Allemagne. La Russie a commencé à en rêver de façon dramatique la semaine dernière lorsque le chancelier Olaf Scholz a envoyé des collègues de France, d’Italie et de Roumanie à Kiev pour préparer le terrain pour que l’Ukraine devienne candidate à l’adhésion à l’UE.

Cinq étés doivent être subis par tous les politiciens européens, car le Kremlin utilisera sûrement tout le potentiel explosif que la muropa et le gaz ont à offrir. Compte tenu des changements attendus dans le secteur de l’énergie en Europe, ce sera la dernière fois que le régime de Vladimir Poutine sera humilié. Il est impossible de rêver d’une dépendance au gaz russe, qui représente plus de trente pour cent de la consommation européenne, du jour au lendemain. Mais votre année pourrait être meilleure dans ce sens. Grâce à l’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié d’autres régions du monde.

Cet hiver sera un problème économique et social dans toute l’Europe.

Voulez-vous stdl? Aller à vs ek

80% Inku. En vous abonnant à HN, vous pouvez charger Mercredi sans restriction et bénéficiez de nombreux autres avantages !

Acheter un lien Nous préparons le paiement, veuillez patienter. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard.

Entrer l’adresse e-mail Nous vous enverrons une confirmation de paiement à votre adresse e-mail. En parallèle, nous finaliserons l’interface utilisateur afin que vous puissiez développer le lien à tout moment.

Entrer

Zd, eu, on se connait Sous l’adresse e-mail que vous avez fournie il a été enregistré par l’utilisateur et. Entrer.

Il est impossible d’obtenir les données nécessaires ici (KTP, e-mail). Veuillez autoriser l’accès aux e-mails. Le service avec cet e-mail est utilisé ailleurs et ne peut pas être lié. Le service n’a pas pu être enregistré. Veuillez réessayer. Lié à ce service existe. avec cet e-mail, il existe. Veuillez essayer de vous connecter avec votre nom et votre mot de passe. Vous ne pouvez pas entrer ici. Veuillez contacter le support utilisateur. Le processus de liaison n’a pas pu être terminé. Réessayez plus tard. Erreur inconnue. Veuillez réessayer plus tard. Ne pas aller? E-mail aller-retour »