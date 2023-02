Rival. C’est ainsi que le public national et étranger a réagi après la mort inattendue et tragique de l’homme le plus riche de la République tchèque, Petr Kellner. Originaire de Česká Lípa est allé avec des amis à la station de montagne de Tordrillo en Alaska. Il aimait les sommets enneigés là-bas et les connaissait très bien. Il y fréquente et y accueille des hôtes. « M. Kellner est un invité fréquent et un invité fréquent du refuge de montagne depuis 2012, également en tant qu’ami », elle dit Mary Ann Pruittová s’est déjà entretenue avec Blesku.

Osez l’héliski

Kellner et ses collègues ne se contentent pas de profiter des sommets des vallées. Une partie de leur détente comprend l’héliski près du glacier Knik dans les montagnes Chugach. Une expérience que seul un riche tchèque oserait coûter plus de quatre millions de couronnes. Ce forfait inclus comprend le transport de l’aéroport d’Anchorage directement à l’hôtel. Cela a été suivi d’un vol aller-retour entre Anchorage et les cabines du complexe. Les convives peuvent s’attendre à des spécialités culinaires quotidiennes et à des plats gastronomiques alléchants. Les sept jours comprennent des voyages en hélicoptère et, bien sûr, ce qu’on appelle l’héliski. Pendant tout ce temps, l’hélicoptère fera monter les accros à l’adrénaline, puis ils redescendront. Mais c’est le vol en hélicoptère qui est devenu fatal pour Peter Kellner et les autres victimes.

Le samedi 27 mars 2021, outre Petr Kellner, l’ancien champion de snowboard David Horváth, l’entraîneur d’origine française Benjamin Larochaix (†50) et deux guides Gregory Harms (†52) et Sean McManamy (†38) se sont assis sur la machine vers le sommet de la montagne. . Le moteur était piloté par le pilote expérimenté Zachary Russell (†33).

L’expérience sportive de première classe, qui a ses racines dans les années 1960, comporte toujours une certaine dose de risque. Les plaines ouvertes peuvent cacher des dangers, c’est pourquoi toutes les zones désignées pour l’héliski sont soigneusement sélectionnées par des guides de montagne expérimentés et certifiés, minimisant ainsi les risques éventuels. Les guides participent également aux expéditions et encadrent les visiteurs. Malgré toutes les mesures de sécurité, cette fois un drame s’est produit.

Instants fatals

Alors que Kellner et sa compagnie s’approchaient du sommet de l’Alaska, le temps semblait satisfaisant. Basé sur nouvelles officielles au moment de l’accident, les pilotes expérimentés avaient une visibilité de seize kilomètres et les pilotes expérimentés ne pouvaient pas non plus secouer le vent, soufflant à une vitesse de seulement neuf kilomètres à l’heure. Mais ce sont les données de l’aéroport de Palmer, à quarante-trois kilomètres. Les conditions sur place peuvent varier. Les fans ne votent que plus tard dans la journée pour se hisser au sommet. Ils se sont assis dans l’hélicoptère à 18h30 heure locale. Peut-être qu’ils veulent aussi profiter du coucher de soleil.

L’hélicoptère Eurocopter AS 350 culmine à 1900 mètres d’altitude… Selon les enquêteurs, il aurait dû se trouver au-dessus du sommet de la crête où les planchistes étaient censés sauter de l’engin. Il était 18h33 heure locale. Mais la situation sur le terrain semblait plus dramatique que d’habitude. La machine a manœuvré au-dessus de la crête pendant très longtemps. Trois minutes plus tard, une grande tragédie s’est produite. Dans des circonstances qui restent obscures, l’hélicoptère s’est écrasé sur le terrain sous le bord d’une crête et s’est écrasé de manière incontrôlable sur la pente. Il y eut un silence menaçant. Vers huit heures du soir, des représentants de la société propriétaire de l’hélicoptère se sont méfiés et ont informé les autorités que leurs moteurs n’étaient pas revenus à l’aéroport. La mauvaise nouvelle a été confirmée à 21h30 par un autre équipage d’hélicoptère, qui a repéré l’épave à quarante-trois kilomètres à l’est du village de Palmer. Ils s’élèvent de manière menaçante à 275 mètres sous les crêtes qui parsèment les pentes. À première vue, il s’agit d’un événement grave.

Le seul survivant

La première équipe de secours a atteint le site de l’accident trois heures après la collision. Un spectacle terrible les attendait. Petr Kellner et quatre autres personnes sont morts sur le coup. Le seul qui a miraculeusement survécu à l’accident est le Tchèque David Horváth. Mais il a aussi subi de graves blessures. Selon des amis, il avait des côtes cassées et des engelures. Les secouristes ont dû évacuer les corps de toutes les victimes dans la nuit en raison de conditions de transport inadaptées.

Transport des corps et inhumation

Le transfert du corps de Peter Kellner a eu lieu le jeudi 8 avril. Le luxueux Boeing privé a décollé de l’aéroport d’Anchorage et est arrivé à Prague juste avant trois heures et demie du matin le vendredi 9 avril.

Après la mort de Kellner, une vague de condoléances s’est abattue sur lui, y compris celle des plus hauts responsables politiques tchèques. Le Premier ministre de l’époque, Andrej Babiš, y a également contribué. « Incroyable tragédie. Je suis désolé. Sincères condoléances à toute la famille Peter Kellner », indiqué sur Indonésie. L’actuel Premier ministre Petr Fiala a également présenté ses condoléances. « Petr Kellner est un entrepreneur très prospère qui a toujours été lié à la République tchèque par son travail et ses activités. » il a écrit. Marián Hajdúch, directeur de l’Institut de médecine moléculaire et translationnelle d’Olomouc, se souvient également de Kellner, qui, selon lui, a contribué au développement de la biomédecine et de la biotechnologie en République tchèque.

Le dernier adieu au Tchèque le plus riche a eu lieu dans sa villa de Dejvice. Ses plus proches parents ont assisté aux funérailles. Une caisse en bois couvert fleurs, mousse, écorce et brindilles avec des cônes, et debout dans une place digne parmi les arbres matures, qui sont également ornés de roses blanches, d’hortensias et de petites tiges, le voile de la mariée tissé dans le lierre qui l’enveloppe. tronc d’arbre. La chanson Knockin’ on Heaven’s Door du groupe américain Guns N’ Roses a accompagné Kellner dans son dernier voyage.