Rien n’indique que la Russie négociera pour la paix, a déclaré lundi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ajoutant que tout indiquait le contraire. Selon lui, Moscou peut mobiliser jusqu’à 200 000 soldats supplémentaires et continuer à augmenter la production d’armes et de munitions. Selon lui, il s’est approvisionné en Iran ou en Corée du Nord.

En préparation de l’offensive, les troupes russes renforcent leurs positions dans le Donbass, a déclaré Ivan Tymočko, un représentant des forces terrestres de l’armée ukrainienne. Selon lui, la Russie avait besoin d’opérations offensives en raison de la pression intérieure pour gagner.

Les prévisions précédentes de l’ISW concernant une reprise des offensives des forces russes, qui ont défendu les contre-attaques ukrainiennes dans le sud et l’est du pays l’été et l’automne derniers, ont été confirmées non seulement par les déclarations de Stoltenberg et Tymochek, mais aussi par des blogueurs de guerre pro-russes. Selon eux, l’espace d’information russe se prépare également à une nouvelle attaque.

La Russie a attaqué l’Ukraine le 24 février dernier. Les combats les plus violents se déroulent désormais sur la ligne de front près de Bakhmut et d’autres villes des régions de Donetsk et Louhansk. Ces dernières semaines, l’Ukraine a demandé à l’Occident d’accélérer la fourniture d’armes qui l’aideront à mettre davantage de pression sur l’agresseur.

Au cours des trois derniers jours, les forces de Moscou pourraient lancer des attaques concentrées autour des villes de Pavlivka et de Vuhledar, ont écrit les renseignements militaires britanniques dans un rapport régulier. La Russie n’a pas réussi à prendre la ville, située à 50 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, en novembre dernier. Selon Londres, l’unité semblait avancer avec succès sur la rivière Kašlachač, qui avait marqué le front ces derniers mois.

« Il y a une possibilité réelle que la Russie continue à avoir des avantages locaux dans ce secteur. Cependant, il est peu probable que la Russie dispose de suffisamment de forces disponibles dans la région pour réaliser une percée significative sur le plan opérationnel », ont écrit les services de renseignement britanniques.

Les défenseurs ukrainiens, selon l’état-major ukrainien, ont repoussé les troupes russes dans l’est du pays ces derniers jours dans 13 villages, dont Bakhmut et Vuhledar. Les troupes russes ont pris des mesures offensives en direction de Lyman et Bakhmut et, selon Kiev, ont subi de lourdes pertes. Ce rapport ne peut pas être vérifié de manière indépendante.