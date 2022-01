Décès du photographe et militant malien Bouba Touré

L’artiste est mort Bouba Touré. Né dans la ville de Tafacirga en 1948 – puis au Soudan français, aujourd’hui au Mali -, il arrive en France en 1965. Touré a vécu à la résidence de travailleurs migrants Foyer Pinel à St Denis, travaillant à l’usine Chausson jusqu’en 1969, date à laquelle projecteur à Cinéma 14 Juillet Bastille à Paris. Photographe depuis les années 1970, Touré a documenté la vie et les luttes des travailleurs migrants, créant une archive photographique intégrée à la production vidéo depuis 2008. Touré a fondé l’Association culturelle des travailleurs africains en France en 1971 et, avec 14 autres anciens travailleurs migrants et militants, coopérative agricole Somankidi Coura, au Mali, en 1977 : ici – la tache rurale le long du fleuve Sénégal d’où est parti l’exode massif vers les villes et l’Europe – Touré a voulu proposer une voie alternative à l’agriculture de subsistance, notamment après la sécheresse sahélienne de 1973. Années 1980 , Touré a a exposé et enseigné dans les milieux associatifs et les travailleurs migrants et plus récemment dans les institutions artistiques internationales, exposant entre autres au Centre Pompidou, au HKW Documentary Forum et au Cabinet Archives à Berlin, au Kunsthall à Trondheim, du Savvy Contemporary, au Festival de Teatro Forum Kaddu Yaraax, au sommet de l’art à Dhaka. En 2015, il publie le livre Notre gîte à Saint Denis, et son travail photographique a été présenté aux Rencontres de Bamako 2019.

ACTIVITES TOURISTIQUES AVEC RAPHAEL GRiseY

Il travaille beaucoup avec des artistes Raphaël Grisey: depuis 2006 des projets comme coopérative (2008) et Semis de Somankidi Coura. Archives génératives, une recherche de longue haleine sur la permaculture et une archive coopérative qui rassemble textes, sons, images, réalisations cinématographiques, et recherches autour de l’histoire panafricaine Somankidi Coura, la lutte pour la libération des travailleurs migrants et paysans en France et en Afrique de l’Ouest, pense des politiques de décolonisation à l’agriculture, la migration, les soins, la terre et les archives. Avec Grisey, Touré boucle un long métrage en 2021 Xaraasi Xanne – Crossing Voices.

SALUTATIONS DE MARCO SCOTINI POUR TOURÈ

La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux par le directeur artistique du Centre FM d’art contemporain de Milan et responsable du programme d’exposition Parco Arte Vivente à Turin, Marco Scotti, qui a écrit: « Tellement triste de savoir que le plus cher et le plus grand Bouba Touré est décédé ! J’ai invité son Archive Somankidi Coura à la Biennale de Yinchuan en 2018 puis au PAV en 2021. J’ai inclus le texte dans le livre « Politiques de la Végétation », paru chez Eterotopia en 2019« .

– Giulia Giaume