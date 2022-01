Décès du créateur français Pierre Cardin – Entreprise

Pierre Cardin, connu pour ses créations de mode, est décédé ce mardi 29 décembre, à l’âge de 98 ans, à l’hôpital américain de Neuilly, en région parisienne.

L’histoire est développée par l’agence de presse française AFP, sur la base des informations fournies par la famille.

Pierre est né Pietro, dans la ville de Venise, en Italie, mais il a déménagé en France, à Saint-Etienne, à l’âge de deux ans, le pays où il a été naturalisé. Il est devenu un entrepreneur de renommée mondiale, lançant, dans la période d’après-guerre, le concept du vêtement « prêt-à-porter », qui était accessible à une variété de portefeuilles.

Sa carrière a débuté à Paris, travaillant pour les marques Paquin et Shiaparelli, et c’est dans cette ville qu’elle a également conçu les costumes du film « La Belle et le Monstre », en 1945, selon le site de la créatrice. Un an plus tard, il est engagé par Christian Dior comme tailleur, mais en 1950 il revient aux costumes : il ouvre sa propre marque et commence à travailler principalement pour le théâtre.

En 1954, sa robe « bulle » acquiert une renommée mondiale et elle ouvre sa première boutique à Paris, et dix ans plus tard elle fait ses débuts dans le célèbre grand magasin Printemps de la même ville. Depuis, elle n’a cessé de prospérer : elle a lancé sa marque de parfums et a été la première créatrice à faire la couverture du magazine Time, à l’âge de 52 ans.

