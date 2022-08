Davidová remporte le bronze au Massachusetts, Samuelsson règne en maître parmi les biathlètes au Championnat du monde d’été – T sport – Télévision tchèque

La gagnante a été Dorothea Wierová, vainqueur du supersprint de vendredi, dont Davidová a terminé quatrième. L’Italienne a battu l’Allemande Denise Herrmann de 9,4 secondes, David à 30,9 secondes. « J’étais très content du temps de tir. Cela aurait pu être au moins une erreur de moins, mais je ne pense pas que ce soit mauvais », a déclaré Davidová.

La meilleure biathlète tchèque, championne du monde l’an dernier de la course d’endurance en biathlon classique, a décroché sa deuxième médaille à Ruhpolding après l’argent du sprint de samedi.

« Nous allons tous aux courses dès l’entraînement et sommes heureux de rivaliser avec les meilleurs. La seule chose qui manque, c’est la Norvège, la France et sinon nous serions à peu près tous ici. Je suis content de ce que je peux faire à l’entraînement, je peux maintenant le faire en course. Cela peut être une impulsion pour d’autres travaux. Mais c’est encore l’été. Je ne pense pas que, compte tenu de l’hiver, cela dise quelque chose de fondamental », a déclaré Davidová.

Dans la course de masse masculine, Vítězslav Hornig a attaqué pour une médaille, mais il a perdu sa chance d’obtenir le métal précieux en raison d’une erreur sur la vingtième cible. Il a terminé huitième, à 37,7 secondes du vainqueur, le Suédois Sebastian Samuelsson. Michal Krčmář a terminé dix-septième.

Les juniors ont des combattants au programme, Tomáš Mikyska et Jonáš Mareček prenant les deux premières places, tout comme au sprint.

Les jeunes représentantes tchèques ont changé de place par rapport à samedi, dimanche Mikyska s’est imposé devant Mareček. Les Tchèques étaient à deux pas du podium, mais Ondřej Mánek a terminé quatrième avec moins de trois secondes.

Junior Tereza Voborníková a remporté le bronze à la fin du programme, et les Tchèques quitteraient Ruhpolding avec un total de sept métaux précieux. L’an dernier, les Tchèques ont remporté un record de 13 médailles dans l’environnement domestique de Nové Město na Morava.