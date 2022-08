Les touristes encombrent les autoroutes en France et en Allemagne, la colonne s’étire sur 22 kilomètres

De longues files d’attente se sont formées sur un certain nombre d’autoroutes européennes depuis vendredi dans le cadre des vacances. Samedi après-midi, le convoi de voitures en France totalisait à lui seul plus de 800 kilomètres, selon les calculs de l’agence DPA. Pire situation sur l’autoroute française vers la mer Méditerranée et la côte atlantique. Les véhicules sont garés sur l’autoroute A8 entre Munich et Salzbourg sur 22 kilomètres.

Sur l’autoroute A7, qui traverse la vallée du Rhône vers le sud, les conducteurs doivent s’attendre à cinq heures de route de Lyon à Orange au lieu d’une heure et demie habituelle, selon l’opérateur Vinci. Les week-ends de la fin juillet et août sont traditionnellement très fréquentés dans les rues françaises. Mais cet après-midi a été un peu plus calme que le dernier samedi de juillet de l’année dernière, lorsque le convoi en France a atteint un total de 1000 kilomètres. Des embouteillages ont également été signalés en Allemagne. Le fait que les deux derniers Länder allemands, le Bade-Wurtemberg et la Bavière, aient commencé leurs vacances d’été le vendredi après-midi y a également contribué. « Des embouteillages sont annoncés ici », a déclaré samedi un porte-parole du club automobile allemand ADAC. Selon l’auto club, la mauvaise situation se situait, entre autres, sur l’autoroute A1 entre Brême et Lübeck, où le convoi s’étendait sur une vingtaine de kilomètres. Les véhicules sont garés sur l’autoroute A8 entre Munich et Salzbourg sur 22 kilomètres. Une circulation lente a également été signalée depuis l’autoroute A7 en direction de Hambourg. Une file d’attente de 19 kilomètres s’est formée sur l’autoroute A24 entre les villages de Kremmen et Neuruppin, a déclaré un porte-parole de l’ADAC. « Surtout le samedi matin et le dimanche après-midi, il y a beaucoup de voitures sur la route », a-t-il déclaré. Par conséquent, selon lui, les conducteurs devraient essayer de planifier leur voyage pour le matin ou choisir un itinéraire alternatif.