Daniel Křetínský : Il a acheté un autre magazine en France

Le milliardaire et investisseur tchèque Daniel Křetínský a acheté un autre magazine en France. Le titre Usbek & Rica rejoindra sa société Czech Media Invest (CMI), qui comprend déjà le magazine Marianne, sept magazines du groupe Lagardère, dont le célèbre titre Elle, et 49% du capital du Nouveau Monde. , qui est actionnaire du groupe Le Nouveau.Monde qui édite le journal du même nom. Le journal Le Figaro en a fait état sur son site internet.

Usbek & Rica a été fondée il y a dix ans. Il se compose de magazines trimestriels disponibles par abonnement et en librairie. Elle dispose également d’un site internet, d’un studio de création et d’un laboratoire de création de nouveaux formats et d’outils innovants. Il écrit sur les défis futurs, tels que le changement climatique ou les bouleversements technologiques. Il a dû faire des licenciements ces derniers mois.

Křetínský continue d’étendre son activité dans le domaine des médias français. En plus de CMI, le magnat tchèque de l’énergie détient également une participation de 51% dans la chaîne BSmart, qui se concentre sur l’économie et la finance.

Fin septembre, selon Le Figaro, Křetínský a sauvé le journal de gauche Libération en donnant 15 millions d’euros (368 millions CZK), sans être actionnaire en même temps. Le journal fait partie du fonds de la fondation pour la presse indépendante, qui ne permet pas l’arrivée de nouveaux actionnaires.

Le milliardaire tchèque a également postulé pour reprendre la chaîne de télévision française M6. Mais finalement, il est resté entre les mains de la société Bertelsmann.

En République tchèque, Křetínský et Patrik Tkáč contrôlent la société Czech News Center en tant que Il possède entre autres un portefeuille de journaux Blesk et les sites Internet Blesk.cz, Sport, Aha! et chargeur E15 ou Reflex.