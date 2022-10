Avancement de style européen : Un homme désespéré revient au carburant le plus ancien | Nouvelles

En raison de la hausse des prix de l’énergie due aux mauvaises politiques européennes et à la réduction de l’offre en provenance de Russie, le bois est devenu un produit de base recherché en Europe.

Près de l’aéroport Tempelhof de Berlin, Peter Engelke construit une nouvelle clôture de sécurité autour de son entrepôt. Il craignait que des personnes désespérées ne volent ses fournitures. Un bien précieux aujourd’hui menacé est le bois de chauffage. Les actions d’Engelke reflètent les inquiétudes croissantes à travers l’Europe, qui se prépare à des pénuries d’énergie et à d’éventuelles pannes d’électricité hivernales, a écrit Bloomberg.

Le gaz naturel et l’électricité représentent jusqu’à 70 % du réchauffement de l’Europe. En raison d’une réduction drastique de l’approvisionnement en provenance de Russie, le bois, qui est aujourd’hui utilisé pour le chauffage par quelque 40 millions de personnes, est devenu une denrée très recherchée. En France, le prix des granulés de bois a presque doublé pour atteindre 600 euros (14 800 CZK) la tonne. Dans le même temps, il y a des signes de panique à l’achat de ce carburant. La Hongrie est allée plus loin en interdisant l’exportation de pellets, tandis que la Roumanie a plafonné le prix du bois de chauffage pendant six mois. Il peut maintenant s’écouler plusieurs mois avant que le client ne reçoive le bois commandé pour le chauffage.

En plus des craintes de pénurie, la crise énergétique a également augmenté le coût de la vie. L’inflation de la zone euro a dépassé 10 % pour la première fois en septembre. Les ménages de la région se retrouvent de plus en plus dans une situation désespérée et doivent choisir entre le chauffage ou d’autres produits de première nécessité.

« Nous remontons dans le temps où les gens n’avaient pas de chauffage partout dans leurs maisons », déclare Nic Snell, directeur général du grossiste britannique en bois de chauffage, Sure Wood. «Ils s’asseyaient autour du feu, utilisaient la chaleur du poêle ou du feu ouvert, puis dormaient. Cet hiver sera plus fréquent.

Pour la société suédoise Gabriel Kakelugnar AB, cette tendance signifie une forte augmentation de la demande. L’entreprise produit des plaques de cuisson en céramique haut de gamme au prix moyen de 86 000 SEK (193 000 CZK). La table de cuisson peut conserver la chaleur à l’intérieur pendant 24 heures grâce à sa construction complexe, qui vise à stocker et à distribuer la chaleur.

« Pendant la pandémie, les gens ont commencé à investir davantage dans leurs maisons. Cela augmente certainement maintenant », a déclaré Jesper Svensson, propriétaire et directeur général de la société suédoise. Les commandes de l’entreprise ont plus que quadruplé et les clients doivent désormais attendre jusqu’en mars pour être livrés, contre seulement quatre semaines il y a un an.

Pour de nombreux Européens, la principale préoccupation est de tout mettre en œuvre pour rester au chaud dans les mois à venir. À l’approche de l’hiver, ces préoccupations deviennent plus pressantes et les tentatives désespérées de rester au chaud peuvent entraîner des problèmes de santé et environnementaux.

« J’ai peur que les gens brûlent tout ce qui leur tombe sous la main », a déclaré Roger Sedin, chef du département de la qualité de l’air de l’Agence suédoise pour l’environnement. « Nous pouvons voir une pollution très élevée lorsque le bois est brûlé par des gens qui ne savent pas comment le faire correctement », a-t-il ajouté. Les particules solides peuvent se retrouver profondément dans les poumons et provoquer une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou de l’asthme, prévient-il. Selon lui, le risque est très aigu, surtout en milieu urbain.

Le manque d’expérience est également visible en Allemagne, où les syndicats de ramoneurs font face à un flot de demandes de raccordement de poêles neufs et anciens, et où les clients s’interrogent sur la combustion de bouse de cheval et d’autres combustibles inhabituels.

Il y a aussi des signes de thésaurisation. Le directeur exécutif de Poujoulat SA France, Frédéric Coirier, a déclaré que plusieurs clients avaient acheté deux tonnes de granulés de bois, bien que généralement moins d’une tonne suffise pour chauffer une maison pendant une année entière. L’entreprise Coirier produit, entre autres, du bois de chauffage.

« Les gens ont vraiment besoin de bois et en achètent plus que d’habitude », déclare Ved Trond Fjörtoft, fondateur et PDG de l’entreprise forestière norvégienne Kortreist. « En général, quand il fait froid, quelqu’un se dit ‘oh, il faut commander du bois’. Cela a commencé en juin de cette année », a-t-il déclaré. C’est à peu près au moment où la Russie coupe l’approvisionnement en gaz.

A Berlin, la crise évoque les souvenirs de la dévastation après la Seconde Guerre mondiale. En raison de la rareté du carburant, les habitants de l’époque ont abattu presque tous les arbres du parc central du Tiergarten pour éviter les inondations. Même si les Berlinois ne vont pas aux extrêmes maintenant, le souci de fournir de la chaleur est un gros problème. Engelke a non seulement construit une autre clôture de sécurité pour protéger son bois de chauffage, ses briquettes et son mazout, mais il a également dû cesser d’accepter de nouveaux clients. « Nous regardons l’hiver avec beaucoup d’inquiétude », a-t-il déclaré.