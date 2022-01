Daniel Galán, champion du Concepcion Challenger 2022 | sport

Le joueur de tennis colombien Daniel Galan a battu l’Argentin Santiago Rodríguez ce dimanche avec un partiel 6-1, 3-6, 6-3 après 1 heure et 58 minutes de jeu, et est devenu le nouveau champion du Concepción Challenger (Chili).

Galán, 121e au classement ATP, fête ainsi son troisième trophée sur le circuit Challenger, après avoir remporté en 2018 à San Benedetto (Italie) et en 2020 à Lima (Pérou) 2020. Ainsi, le joueur de Santander égale Jairo Velasco dans l’histoire du joueur colombien. liste avec la plupart des titres en simple dans les tournois Challengers.

Dès les premières heures, son compatriote colombien Cristián Rodríguez avait remporté le match pour le titre en double, avec l’Équatorien Diego Hidalgo.

Ainsi, c’est la troisième fois que la Colombie remporte le tableau simple et double d’un même Challenger : au tournoi du Touquet (France), Jairo Velasco remporte les deux tableaux en 1979. Et en 2014, au Challenger de Bucaramanga, c’est gagné par Alejandro Falla (single) et Juan Sebastián Cabal et Robert Farah.

Galán gagnera plus de cinq positions dans le classement mondial ATP, une liste qui sera mise à jour après avoir terminé le premier Grand Chelem de l’année, qui est entré ce lundi dans sa deuxième semaine avec des matchs de quart de finale.